Smutne oczy Macieja Peli. Musiał to wyjaśniać

Pela wyjaśnia, dlaczego ma taki humor

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli to był szok. Wiele osób do dziś nie może uwierzyć, to małżeństwo, które wyglądało jak z bajki i nie szczędziło sobie czułości, właśnie się skończyło. Jedni obwiniają o to Bożenkę z "Klanu", inni tancerza, twierdząc, że stał się "niemęski".

Łzy Peli w śniadaniówce

Maciej Pela niedawno pojawił się w śniadaniówce TVN, gdzie szczerze opowiedział o rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską. Nie powstrzymał przy tym łez w momencie, kiedy padło pytanie o jego aktualne relacje z córkami. Prawda jest także, że przez 5 lat to on zajmował się dziećmi, podczas, gdy Kaczorowska rozwijała dalej karierę. Później pojawiły się informacje, że występ Peli w śniadaniówce TVN był wyreżyserowany. Tancerz z kolei uważał, że to wywiad jego żony z Wojewódzkim był ustawiony.

Pela ma stały kontakt ze swoimi fanami na Instagramie i właśnie opublikował swoją pierwszą sesję @&A, w której odpowiedział na pytania obserwatorów o swój aktualny stan emocjonalny. Obserwatorzy jego profilu zauważyli, że tancerz wygląda na smutnego i ma zmęczone oczy. Co on na to?

Jaki humor ma Pela?

Dostałem wiadomości, że wyglądam na smutnego, że oczy takie zmęczone i tak dalej. I chciałbym tylko powiedzieć, że dziękuję za troskę. Nie byłem smutny, po prostu miałem taki neutralny humor. Moje oczy wyglądają na zmęczone, no bo wiecie... Jak się siedziało przez pięć lat w domu z dziećmi i "się nic nie robiło", to jak się wróci do pracy, to wiadomo, że można się zmęczyć, nie? Tak więc spoko, jest git, wczoraj miałem taki neutralny humor, dzisiaj mam lepszy humorek, bo się chyba wyspałem, więc jadę do roboty. Dzisiaj mam spotkanie z panią Elżunią i myślę, że to dlatego mam taki dobry humor. Bo będę mógł pofikać z panią Elżunią.

Faktycznie Maciej Pela stara się aktualnie po rozstaniu z Kaczorowską "być sobą". Filmik z sali treningowej, który wrzucił na swoje Instastory pokazuje, jak doskonale bawi się on przy dźwiękach rapu. Niedawno można było zobaczyć zdjęcie Peli w towarzystwie Agnieszki Hyży i jej aktualnego partnera. To jaki tak naprawdę ma humor Pela po rozstaniu Kaczorowską jest tak naprawdę po prostu jego tajemnicą.

Sonda Agnieszka Kaczorowska czy Maciej Pela. Kogo wybierasz? Agnieszkę Macieja Oboje lubię Żadnego z nich