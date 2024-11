Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się już jakiś czas temu. Para do tej pory niechętnie wypowiadała się na temat powodów zakończenia swojej relacji. Jednak ostatnio Kaczorowska pojawiła się w show Wojewódzkiego, w którym wyjawiła odrobinę więcej. Dłużny nie został jej sam Maciej Pela, który również pojawił się w TVN. Mężczyzna udał się do "Dzień Dobry TVN", gdzie prawie płakał.

Dziennikarze portalu pudelek.pl skontaktowali się z Maurycym Sewerynem, który jest ekspertem od mowy ciała. Zapytany o to, jak ocenia zachowanie Macieja Peli w telewizji, wyjawił gorzką prawdę na jego temat.

Przemyślane, inscenizowane, dobrze wyreżyserowane, z elementami szczerości. Tak można w skrócie określić wywiad z panem Maciejem. (...) Cała ta pozycja, łącznie z napięciem mięśni, powodowała, że jego ręce szły bardzo mocno do środka, co jest wyraźną postawą obronną. (...) Im bardziej pan Maciej naciskał rękoma na swoje lewe udo, tym bardziej dociskał wewnętrzną stroną tego uda do nogi prawej, tym bardziej tworzył przez ten nacisk sygnał oznaczający zakłopotanie - powiedział ekspert w rozmowie z dziennikarzami.