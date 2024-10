Ciężko chory Tomasz Jakubiak opowiedział o walce z nowotworem. "Błądzę pomiędzy jednym, a drugim szpitalem"

Tragedia! Załamany ojciec Liama Payne'a nie może zabrać syna do ojczyzny! Są nowe ustalenia w sprawie śmierci wokalisty One Direction

Tomasz Jakubiak to kucharz, który swoją pasją do gotowania i promowaniem polskich tradycji kulinarnych zyskał ogromne uznanie w Polsce. Jego autentyczność, poczucie humoru i talent kulinarny sprawiły, że stał się jedną z najważniejszych postaci w polskiej gastronomii. Poprzez swoje programy, książki i działalność medialną, Jakubiak zainspirował wielu Polaków do bardziej świadomego i lokalnego podejścia do gotowania, udowadniając, że polska kuchnia ma ogromny potencjał, który warto odkrywać na nowo.

Tomasz Jakubiak nagrał wideo dla fanów

Kilka tygodni temu kucharz wyznał, że zmaga się z nowotworem. Do mężczyzny popłynęło wiele ciepłych słów. Fani starają się wesprzeć go na duchu, oferują także wymierna pomoc w postaci datków na leczenie. Zrzutki szybko osiągają zakładany pułap, wiadomo jednak, że potrzebne będzie bardzo dużo środków, aby kontynuować leczenie. Jakubiak i jego bliscy sprawdzają wszystkie możliwości leczenia, również te przysłane przez fanów. Kucharz wyraził wiele słów wdzięczności, przyznał, że czyta wszystkie wiadomości, choć nie jest w stanie na nie odpowiedzieć.

Energia, którą dajecie, którą mnie zasilacie, to jest coś niesłychanego. Ilość maili, które dostaję, ilość wiadomości, oczywiście nie jestem w stanie na nie odpisywać, no bo tego jest tysiące, ale bardzo mnie to zasila i bardzo pomaga

Kucharz opowiada o leczeniu. Co się z nim teraz dzieje?

Tomasz Jakubiak w nagraniu zamieszczonym na Instagramie, w którym opowiedział o tym, jak się miewa. Wyznał, że jego życie podzielone jest między dwa szpitale - w jednym ma chemię, a w drugim żywienie pozajelitowe. Taki sposób żywienia okazał się konieczny, ponieważ żołądek Jakubiaka przestał współpracować z jelitami. Do czasu operacji nie może nic jeść ani pić. Ale zabieg jest w tej chwili niemożliwy z powodu wycieńczenia organizmu.

(...) ważę 58 kilogramów. Wyobrażacie to sobie? Jestem chudy jak patyk, do tego nic nie mogę jeść, nic nie mogę pić i dalej jestem kucharzem. Beethoven podobno tworzył bez słuchu, więc może i mnie się uda tworzyć bez próbowania, ale mam nadzieję, że to wszystko będzie zmienne i lada moment się to wszystko naprawi.

- opowiada w nagraniu.

Tomasz Jakubiak zapewnił fanów, że nie zamierza poddawać się w walce, a ich wsparcie jest dla niego niezwykle ważne. Dodał również, ze cały czas ma opiekę ukochanej żony i wyraził nadzieję, że wkrótce powróci z dobrymi informacjami.

