Piękna inicjatywa przyjaciół Tomasza Jakubiaka. Wspierają go w leczeniu

Tomasz Jakubiak zmaga się z poważną chorobą

Tomasz Jakubiak zdobył sympatię widzów, gotując na ekranie. Od dawna związany jest ze stacja TVN. Dużą popularność zdobył jako juror w programie "MasterChef Nastolatki". Od pewnego czasu telewizyjny kucharz unikał świateł reflektorów. Do tego wyraźnie schudł, co podzieliło jego fanów. Jedni pisali w komentarzach, że świetnie wygląda. Inni apelowali do niego, by przestał się odchudzać.

Pod koniec września wyznał, że walczy z rzadko spotykaną odmianą nowotworu. Okazuje się, że choroba zaatakowała nagle i zaczęła objawiać się bólem brzucha. Rezonans magnetyczny ujawnił koszmarną diagnozę. W dodatku, w momencie badania rak dał już przerzuty na kręgosłup. Tomasz Jakubiak przeszedł już chemioterapię, ale czeka go jeszcze długie i bardzo kosztowne leczenie.

Tomasz Jakubiak: Zbiórka na leczenie rozbiła bank!

Tomasz Jakubiak, choć uchodzi za gwiazdę telewizji, nie zarabia aż tyle, by samodzielnie sfinansować bardzo drogie leczenie.

Każde badanie, które muszę wykonać m.in. badania genetyczne czy biopsje to średni koszt 8-10 tyś euro, a to dopiero początek mojej drogi i walki z nowotworem. Po wykonanych badaniach podjęta zostanie decyzja o dalszych metodach leczenia i kraju, do którego się udam, mogą być to Stany Zjednoczone, Szwajcaria bądź też Japonia. Miesięczne koszty leczenia zaczynają się od kilkuset tysięcy dolarów, kwota, jaką uzbieram jeśli nie zostanie w pełni wykorzystana na moje leczenie, możecie być pewni, że zostanie przekazana fundacji wspierającej dzieci zmagające się z problemami onkologicznymi - napisał w opisie zbiórki.

Musiał poprosić o pomoc i założył internetową zbiórkę (na stronie szczytny-cel.pl). Po 10 dniach Jakubiaka wsparło prawie 20 tys. osób kwotą nieco ponad 1 mln zł. Jak czytamy na stronie zbiórki, najwyższa kwota od jednego darczyńcy to aż 100 tys. zł!

Wspomóc go w leczeniu mają zamiar również jego znani znajomi. W tym celu zorganizowali wyjątkową kolację charytatywną. Odbędzie się ona 1 grudnia 2024 r. w Gdańsku. Wydarzenie poprowadzą m.in. Abelard Giza, Anna Starmach czy Michel Moran. W trakcie wydarzenia odbędzie się również licytacja oraz koncert Patrycji Markowskiej. Bilet wstępu na wydarzenie kosztuje 499 zł.

Gwiazdy wspierają Tomasza Jakubiaka. Juror z "MasteChefa" walczy z rakiem