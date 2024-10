Tomasz Jakubiak zbiórką na leczenie raka rozbił bank. Padła ogromna kwota. Gigantyczna wpłata od jednego darczyńcy

Wieść o tym, że Tomasz Jakubiak ma nowotwór, zmroziła jego fanów, przed którymi szef kuchni z show "Master Chef" ukrywał swój stan zdrowia aż przez pół roku. W końcu nie mógł już dłużej zatajać prawdy. Tym bardziej że choroba mocno wpłynęła na jego wygląd.

Jakubiak nagle zaczął chudnąć, a wielbiciele w komentarzach w sieci gratulowali mu... zdrowia. Niestety, kilogramy znikały nie ze względu na sportowy styl życia czy ograniczenia w codziennej diecie. W październiku kucharz przyznał, że ciężko zachorował, na dodatek rak, z którym się zmaga, jest rzadki i agresywny, a to oznacza walkę o zdrowie poza granicami kraju.

To z kolei wymaga ogromnych nakładów finansowych. Jakubiak musiał poprosić o pomoc obcych sobie ludzi i utworzyć zbiórkę.

Jakubiak zbiórkę założył w serwisie Szczytny cel.

I dodał:

Każde badanie, które muszę wykonać m.in. badania genetyczne czy biopsje to średni koszt 8-10 tyś euro, a to dopiero początek mojej drogi i walki z nowotworem. Po wykonanych badaniach podjęta zostanie decyzja o dalszych metodach leczenia i kraju, do którego się udam, mogą być to Stany Zjednoczone, Szwajcaria bądź też Japonia. Miesięczne koszty leczenia zaczynają się od kilkuset tysięcy dolarów, kwota, jaką uzbieram jeśli nie zostanie w pełni wykorzystana na moje leczenie, możecie być pewni, że zostanie przekazana fundacji wspierającej dzieci zmagające się z problemami onkologicznymi.