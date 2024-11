Zbiórka Tomasza Jakubiaka mocno przystopowała. Pieniądze nie spływają. "Mój kochany braciszku"

Tomasz Jakubiak od niemal miesiąca zbiera pieniądze na długie i szalenie drogie leczenie. Wydawało się, że jest na bardzo dobrej drodze do tego, aby rozbić bank. W ciągu 10 pierwszych dni udało mu się zebrać aż 1 milion złotych! To ogromna kwota, która jednak, niestety, nie wystarczy na wiele. Leczenie może kosztować aż kilkaset tysięcy dolarów miesięcznie!

Co gorsza, ostatnio zbieranie funduszy nie idzie najlepiej. Zbiórka przystopowała. O pomoc i mobilizację swoich instagramowych fanów poprosiła Daria Ładocha, bardzo dobra przyjaciółka Jakubiaka, która mówi o nim jak o bracie.

11 listopada po godzinie 16 na koncie zbiórki Tomasza Jakubiaka widniała kwota 1 158 208,37 zł. Szefa kuchni wsparły aż 22 492 osoby. Najwyższa kwota wpłacona przez jednego darczyńscę - Fundacja PSH Lewiatan - wyniosła aż 100 tys. zł. 50 tys. wpłaciła Gastro Paczka, a 10 tys. zł prywatne osoby, które podpisały się jako Ania i Filip F.

Każde badanie, które muszę wykonać m.in. badania genetyczne czy biopsje to średni koszt 8-10 tys. euro, a to dopiero początek mojej drogi i walki z nowotworem. Po wykonanych badaniach podjęta zostanie decyzja o dalszych metodach leczenia i kraju, do którego się udam, mogą być to Stany Zjednoczone, Szwajcaria bądź też Japonia. Miesięczne koszty leczenia zaczynają się od kilkuset tysięcy dolarów, kwota, jaką uzbieram jeśli nie zostanie w pełni wykorzystana na moje leczenie, możecie być pewni, że zostanie przekazana fundacji wspierającej dzieci zmagające się z problemami onkologicznymi - pisał Jakubiak w opisie zbiórki założonej na stronie Szczytny cel.