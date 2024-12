Osłabiony i wychudzony Tomasz Jakubiak ledwo mówił. Jego żona jest na skraju wyczerpania. Płakała przed kamerami

Tomasz Jakubiak w Izraelu walczy o zdrowie i życie. Rak, który zaatakował go miesiące temu, nie odpuszcza. Szef kuchni liczy na to, że operacja i zagraniczne kuracje pomogą mu wrócić do dawnej formy. We wszystkim wspiera go ukochana żona, którą przed laty bardzo źle potraktował. Ale ona i tak przy nim trwa! Anastazja opiekuje się Tomaszem, pomaga mu w kwestiach medycznych, a to ogromne obciążenie psychiczne. Żona boi się, że go niechcący zabije.