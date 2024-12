Tomasz Jakubiak przekazał najnowsze informacje o swoim stanie: "To jest tak, jakbym sobie podcinał żyły"

To dlatego Kammel nie przeszedł do TVN. Złapaliśmy się za głowy!

Jakubiak po operacji przeżywa "katusze"

W niedzielę 8 grudnia 2024 r. na oficjalnym profilu Tomasza Jakubiaka na Instagramie pojawiło się nowe nagranie. Kucharz przekazał nowe informacje o swoim stanie zdrowia. Przypomnijmy, gwiazdor "MasterChef. Nastolatki" przeszedł w izraelskiej prywatnej klinice operację usunięcie złośliwego nowotworu.

Jak się teraz czuje Jakubiak?

Tomasz Jakubiak zachorował w tym roku na bardzo rzadką odmianę nowotworu i rak szybko zaatakował cały jego organizm. O tym, na co tak naprawdę choruje kucharz dowiedzieliśmy się z programu dokumentalnego w "Dzień dobry TVN". Pół Polski i przyjaciele celebryty zrzucili się na jego leczenie i dzięki temu dochodzi on teraz do siebie po ciężkiej operacji w Izraelu.

Na twarzy Jakubiaka znów pojawił się uśmiech! Jak kucharz wyznał w najnowszym nagraniu, leczenie przebiega dobrze. Tym razem Jakubiak nic nie mówił o bólu, choć można się domyślać, że chodzi i o wspomniane w nagraniu "ciężkie noce".

Jakubiak: "Noce są ciężkie"

Jestem w Izraelu już szósty dzień i powiem wam, że nie jest lekko. Nie dlatego, że leczenie, bo leczenie przebiega, jak na razie, chyba dobrze, bo chodzę, stoję na nogach, fakt faktem, że noce są ciężkie, ale to nie jest najgorsze.

Prawda o cierpieniu Jakubiaka

Więcej na temat tego, jak wygląda aktualnie życie Jakubiaka, zdradziła jego żona Anastazja we wspomnianym już dokumencie w "Dzień dobry TVN". Wtedy okazało się, że kucharz cały czas ma na sobie plastry przeciwbólowe, a co 4 godziny dostaje zastrzyki z mocnymi środkami. Teraz, po operacji, okazało się, że jest jeszcze coś gorszego dla smakosza do zniesienia!

Najgorsze jest to, że nie mogę jeść. A kuchnia bliskowschodnia, arabska, libańska, izraelska to są kuchnie, które kocham pod wszystko. Przechodząc tutaj obok tych zapachów, które są wszędzie, to jest tak, jakbym sobie podcinał żyły. Normalnie chodzę z Anastazją do restauracji, bo oni normalnie jedzą, a ja siedzę przy stoliku i tylko wącham, patrzę i podziwiam. Nie jest to lekkie... - powiedział i zamieścił link do swoich przepisów. Nie przegap: Żona Tomasza Jakubiaka ujawniła całą prawdę o bólu męża. Tak wygląda ich życie

