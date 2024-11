Ciężko chory Tomasz Jakubiak wydał nowe oświadczenie. Wróci do pracy?

To dlatego Dominik Arim znalazł się poza podium na Eurowizji Junior. "Zostali nastawieni przeciwko nam". To dlatego Polska przegrała?!

Tomasz Jakubiak zdobył sympatię widzów, gotując na ekranie. Od dawna związany jest ze stacja TVN. Dużą popularność zdobył jako juror w programie "MasterChef Nastolatki". Od pewnego czasu telewizyjny kucharz nie tylko unikał publicznych wystąpień, ale zauważalnie schudł.

Pod koniec września Tomasz Jakubiak wyznał, że walczy z rzadko spotykaną odmianą nowotworu. Okazuje się, że choroba zaatakowała nagle i zaczęła objawiać się bólem brzucha. Rezonans magnetyczny ujawnił koszmarną diagnozę. W dodatku, w momencie badania rak dał już przerzuty na kręgosłup.

Gwiazdor przechodzi obecnie długie i kosztowne leczenie. W ubiegły weekend w programie "Dzień Dobry TVN" opowiedział nieco więcej o walce z chorobą. Przed kamerami wyznał, że rozpoczyna właśnie ósmy cykl chemioterapii.

To moja ósma chemia już i przechodzę przez to gładko. Chociaż przy każdej kolejnej chemii bardziej się boję, niż wcześniej, bo wywołują osłabienie ciała, wymioty, więc przed przyjściem tutaj na maksa się tego boję - powiedział Jakubiak.

Tomasz Jakubiak: Gwiazdor TVN-u wróci do pracy?

Trwają właśnie nagrania do kolejnego sezonu "MasterChef Nastolatki". We wtorek, 26 listopada, stacja TVN nadała specjalny komunikat w sprawie ewentualnego udziału chorego Jakubiaka. Okazuje się, że w nowych odcinkach młodych adeptów sztuki kulinarnej oceniać będą Dorota Szelągowska i Michel Moran. Producenci oraz fani wierzą jednak, że Jakubiak niebawem do nich dołączy.

Obecni na planie show Dorota Szelągowska i Michel Moran opublikowali w sieci nagranie, w którym zwracają się do kolegi.

Tomek, bardzo proszę tutaj zdrowieć i proszę, żebyś się pojawił przynajmniej w finale, bo to tak nie może być, że tutaj zostałam na pastwę Michela - powiedziała Szelągowska.

Tomasz Jakubiak odpowiedział im na Instagramie. Najpierw zwrócił się do swojej koleżanki i stwierdził, że zostawił ją "w najlepszych rękach, jakie tylko są możliwe". Również on ma nadzieję, że uda mu się zjawić na planie pod koniec produkcji.

Mam nadzieję, że zdrowie mi pozwoli na to, aby chociaż na jakieś ostatnie odcineczki zawitać (...) Cały czas trzymam kciuki za to, że się uda, no i trzymam też za was kciuki, bo to będzie fenomenalna edycja - stwierdził Jakubiak.

