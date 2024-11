Oficjalny komunikat TVN w sprawie chorego Tomasza Jakubiaka. Nie wróci na wizję?

Po śmierci Jadwigi Barańskiej Jerzy Antczak traci sens życia? "Dokąd się to wszystko toczy i po co?"

Tomasz Jakubiak dał się poznać jako pełen energii juror i kucharz programu "MasterChef Nastolatki". Pan Tomasz znany jest nie tylko z pasji do gotowania, ale i zaraźliwego śmiechu, którym potrafił pocieszyć każdego młodego adepta kuchennej sztuki. Niestety, los nie odwzajemnił się mu tym samym. Tomasz Jakubiak zachorował na wyjątkowo złośliwą i rzadką odmianę nowotworu i musi walczyć o życie.

Jakubiak wstydził się choroby

Tomasz Jakubiak długo nie przyznawał się do swojej choroby nawet przed najbliższymi. Jak sam wyznawał w wywiadach, wstydził się tego, że zachorował. Ostatecznie teraz już wszyscy wiedzą o jego walce, a wręcz jak tylko mogą, pomagają mu. Na koszty leczenia Jakubiaka powstała specjalna zrzutka, koledzy z branży organizują także liczne wydarzenia charytatywne na ten cel. Wszyscy mają nadzieję, że to skończy się dobrze i Tomasz Jakubiak wróci, i do zdrowia, i do pracy w telewizji TVN. Co na to stacja?

Aktualnie nagrywane są nowe odcinku "MasterChef Nastolatki", programu, który przyniósł Jakubiakowi sławę. Na plan znów weszli Michel Moran i Dorota Szelągowska. Czy jest jakakolwiek szansa na to, że dołączy do nich Tomasz Jakubiak?

Co dalej z Jakubiakiem w TVN?

Dorota Szelągowska i Michel Moran ponownie ocenią młodych i utalentowanych kucharzy. Wierzymy, że już niebawem dołączy do nich także Tomek Jakubiak!

"Bardziej się boję"

Sam Tomasz Jakubiak nie ukrywa, że aktualnie jest w takim stanie, że nie mógłby sprostać wyzwaniom kuchennego show TVN-u. Niadwno w „Dzień dobry TVN” pokazano reportaż, w którym szef kuchni opowiedział o swojej walce z chorobą. - To moja ósma chemia już i przechodzę przez to gładko. Chociaż przy każdej kolejnej chemii bardziej się boję niż wcześniej, bo wywołują osłabienie ciała, wymioty” – wyznał Jakubiak przed kamerą.

Panie Tomaszu, mamy nadzieję, że wróci pan szybko do zdrowia i sił i znów będziemy się śmiać razem z panem podczas gotowania!

