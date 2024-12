Tomasz Jakubiak już po operacji! Wyzdrowieje?

Tomasz Kammel i Kuba Wojewódzki nie byli parą! To się nazywa inaczej. Poznaliśmy prawdę

Jakubiak już po operacji! Przemówił do fanów

Tomasz Jakubiak na wiosnę 2024 roku dowiedział się, że choruje na rzadką i trudno uleczalną odmianę nowotworu. Kucharz długo cierpiał z powodu bólu żołądka, aż wreszcie posłuchał teściowej i poddał się szczegółowym badaniom. Diagnoza lekarzy była dla niego przerażająca, długo nie przyznawał się nawet najbliższym do tego, co się z nim dzieje. Dziś jest już po operacji usunięcia raka w jednak z najlepszych na świecie, izraelskiej prywatnej klinice. Jakie są rokowania?

Zrzutka na leczenie Jakubiaka

Operacja w tak dobrym miejscu była możliwa dzięki hojności fanów Tomka Jakubiaka. Zbiórka w krótkim czasie przyniosła ponad milion złotych na leczenie sympatycznego kucharza! W ten sposób udało się pokryć większość kosztów leczenia.

Jak dotąd Jakubiak przeszedł 8 serii chemioterapii, ale okazało się, że operacja usunięcia nowotworu jest po prostu konieczna. Dzięki wsparciu fanów Tomasz trafił do jednej z najlepszych prywatnych klinik w Izraelu.

Operacja Jakubiaka w najlepszym szpitalu

Izraelski szpital zrobił na Jakubiaku ogromne wrażenie. Warunki, jakie tam panują, nazwał „kosmicznymi”. Jak pisaliśmy, ego żona i syn mieszkają w tym samym budynku, tylko dwa piętra wyżej, co daje komfort bliskości i wsparcia całej rodzinie.

Dziś Jakubiak znów pojawił się na swoim profilu na Instagramie, aby poinformować, że jest już po operacji i podziękować za wsparcie. W swoim krótkim nagraniu wideo kucharz wyraził nadzieję, że zabieg się udał i że wszystko wkrótce wróci do normy! Czy to oznacza, że Tomek wyzdrowieje i wróci do pełni sił - przekonamy się niebawem.

"To coś wniesie w moje życie"

Jakubiak podziękował fanom za to, że polecili mu zupełnie nowy rodzaj terapii. Jak przyznał, od niedawna korzysta z komory hiperbarycznej. Ta metoda przyspiesza gojenie i powrót organizmu do pełni sił.

Dziękuję wam za polecenie komory hiperbarycznej! Zacząłem do niej chodzić, zaczynam chodzić cyklicznie. Mam nadzieję, że to coś wniesie w moje życie. Zobacz też: Tak Stanisław Tym wyglądał na ostatnich zdjęciach przed śmiercią. Można zauważyć ten szczegół

