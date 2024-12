Tomasz Jakubiak zdobył się na szokujące wyznanie. Tego nikt się nie spodziewał!

Tomasz Jakubiak o raku, który trawił jego kości, dowiedział się już kilka miesięcy temu. Ale dopiero w październiku zdobył się na to, aby o nowotworze powiedzieć swoim fanom. Ci już dawno zauważyli zmianę w wyglądzie szefa kuchni, który pokazywał się w programach TVN-u i gotował w sieci. Wielu sądziło, że zgubione kilogramy oznaczają nowe podejście do odżywiania się, niestety prawda była zupełnie inna.

Obecnie Jakubiak przebywa w Izraelu, gdzie poddał się operacji. Czy leczenie zadziała? Na efekty trzeba poczekać. Na szczęście cierpiącego szefa kuchni dzielnie wspierają żona i syn. Dla Anastazji, partnerki Jakubiaka, to nie pierwszy raz, gdy walczy o zdrowie ukochanego.

TVN wyemitował krótki reportaż o tym, co obecnie dzieje się z Jakubiakiem, którego stan nie jest najlepszy. Szef kuchni ma przy sobie żonę, jednak jej pokłady nadziei i optymizmu są na wyczerpaniu. Jednak żadne z nich się nie poddaje. Ich związek przetrwał już wiele burz.

Tomasz i Anastazja poznali się przypadkowo, ale ich pierwsza randka okazała się wyjątkowo poważna, bo zakończyła się ciążą kobiety. Kiedy on się o tym dowiedział, spanikował.

Anastazja dodała szczerze:

Sam powiedział i przyznał, że był wstrętny. Pomimo tego, że był okropny, to wiedziałam, byłam spokojna o to, że będę miała z nim dziecko, bo widziałam w jego oczach, że on jest dobrym człowiekiem, że nigdy mnie nie skrzywdzi. Święty nie był i dawał mi popalić. (...) Ja też byłam w mocnym chaosie i tak stwierdziłam, że, jak to mówią, im trudniejszy partner, tym fajniejsza chyba nauka. I może to było to.