Jakubiak przeżył piekło podczas leczenia w Izraelu. "Ból przeszedł moje oczekiwania"

Tomasz Jakubiak walczy z chorobą na oczach całej Polski

Tomasz Jakubiak zyskał popularność jako telewizyjny kucharz. Początkowo pracował w Canal+, gdzie prowadził kilka programów kulinarnych. Od kilku lat związany jest ze stacją TVN. W 2022 został jurorem polskiej edycji programu "MasterChef Junior", a rok później dołączył do jury wersji dla dorosłych amatorów gotowania. W ubiegłym roku można było go oglądać w "MasterChef Nastolatki".

We wrześniu Tomasz Jakubiak wyznał, że walczy z rzadko spotykaną odmianą nowotworu. Z tego powodu wycofał się z show-biznesu. Od tamtej pory dzieli się swoją historią. Jeśli tylko zdrowie mu na to pozwala, w miarę regularnie komunikuje się ze swoimi obserwującymi na Instagramie.

Gwiazdor TVN-u szczerze opowiada o tym, jak wygląda jego leczenie. Nie kryje przy tym ciężkich chwil. Początkowo organizm Jakubiaka nie reagował zbyt dobrze na leczenie. Kucharz nadal odczuwa niemal wszystkie możliwe skutki uboczne i zmaga się z ogromnym bólem.

W połowie grudnia wyjechał do Izraela, gdzie poddał się specjalistycznemu leczeniu. Pieniądze uzbierał dzięki internetowej zrzutce, w której wsparło go tysiące Polaków. Przez ostatnie tygodnie zdawał relacje z leczenia. Chociaż kilka razy jego stan się pogarszał, to nie tracił nadziei i snuł plany na przyszłość.

Niedawno razem z żoną i synem wrócił do Polski. W instagramowej relacji zażartował nawet, że tęskni za Izraelem, bo tam było zdecydowanie cieplej. W czwartek podzielił się nagraniem ze spaceru. Po tygodniach leczenia jego organizm jest bardzo słaby, dlatego z wysiłkiem stawia każdy krok. W opisie nagrania stwierdził, że "każdy krok to walka".

Zobacz również: Jest nowe nagranie Tomka Jakubiaka. Nie poznał własnego domu! Ale pojawił się też uśmiech

Tomasz Jakubiak o leczeniu: "Ból przeszedł moje oczekiwania"

W sobotnim wydaniu "Dzień Dobry TVN" ukazał się reportaż, w którym wystąpił Tomasz z żoną Anastazją. W pierwszej części widzowie mogli zobaczyć, jak wyglądało leczenie w Izraelu. Jakubiak przyznał, że ból był nie do wytrzymania.

Musieli mnie wręcz przypinać pasami do łóżka, bo ból przeszedł moje oczekiwania i w tej chorobie ten ból, to jest najgorsza rzecz, jaka może być, coś niebywałego. Guz kości, to takie coś jakby ktoś wam się wwiercał w udo, w ręce, w stopy. Szukasz tylko pozycji, żeby można było usiąść i odpocząć - powiedział.

Żona kucharza powiedziała, że lekarze zdecydowali się na dwa tygodnie przerwy, by "wyregulować Tomka pod kątem bólu". W trakcie leczenia podawane były mu takie leki, po których był niemal nieprzytomny i nie pamiętał, co się z nim działo.

Po powrocie do Polski Jakubiak musi skupić się m.in. na fizjoterapii. W reportażu powiedział również, ile obecnie waży. Przez leczenie schudł do skraju możliwości!

Jest ból. Po wczorajszej fizjoterapii mam tak spuchnięte nogi, że nie mogę wytrzymać, bo tu chodzi o nogi, kwestia mięśni. Schudłem do granic możliwości, bo ważę 52 kilogramy, więc ten organizm musi nauczyć się na nowo trzymać to wszystko - przyznał gwiazdor.

Mimo ogromnego bólu Tomasz Jakubiak nie ma zamiaru odpuszczać i nie traci nadziei. Przed kamerami przyznał, że jego motywacją jest żona oraz malutki synek. Gdy zaczął opowiadać o wsparciu, które otrzymał od obcych ludzi, nie mógł ukryć łez. Na koniec zapewnił, że nie odpuści walki o zdrowie i życie.

Ona jest gdzieś, tylko zakopała się na chwilkę. Po prostu ilość bólu jest dużo cięższa do przejścia, ale to wszystko minie. Nie ma opcji, że się poddam. Póki nie padnę całkowicie, to będę robił wszystko, co tylko mogę, by wyjść z tego choróbska - powiedział z mocą Tomasz Jakubiak.

Zobacz również: Tomasz Jakubiak przemówił ze szpitalnego łóżka. "Boli mnie brzuch, bolą barki od leżenia"

Autor:

Tomasz Jakubiak na nowo uczy się chodzić. "Każdy krok to walka" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.