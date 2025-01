Tomasz Jakubiak przemówił ze szpitalnego łóżka. "Boli mnie brzuch, bolą barki od leżenia". Wspomniał o WOŚP i o pieniądzach ze zbiórki!

Tomasz Jakubiak leczy się w Izraelu, a o postępach informuje na swoim instagramowym profilu. Ponieważ skupia się na kuracji, a na dodatek, niestety, odczuwa silny ból, jego relacje nie są zbyt częste. Jednak chorujący na nowotwór szef kuchni wie, że jego fani czekają na kolejne nagrania lub zdjęcia, dlatego, mimo wszystko, regularnie odzywa się w sieci.

Ostatnio motywacją do opublikowania krótkiego filmiku ze szpitala był 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jakubiak cierpi, co przyznał w nagraniu, ale nadal stara się uśmiechać. Przyznał, że traci włosy, odczuwa też silny ból.

Staram się na uśmiechu dzisiaj do was mówić, chociaż bardzo boli mnie zarówno brzuch, jak i barki od leżenia w łóżku szpitalnym. Mam już, powiem szczerze, trochę tego dosyć. Włosy zaczęły mi, kurde mać, wypadać. Nie spodziewałem się, że to nastąpi. Chociaż z brodą jest całkiem nieźle, bo przez to, że wypada, nie trzeba golić. Więc jest to niezłe ułatwienie - zaczął Jakubiak z uśmiechem na szczupłej twarzy.

Jakubiak dodał, wspominając o WOŚP:

Jest to jedna z moich ulubionych niedziel, jakie wypadają w roku, bo jest to niedziela WOŚP. (...) Jurek Owsiak z małym sztabem, kilkoma zespołami muzycznymi stworzył WOŚP, stworzył coś, co do dziś jest nie do obalenia i będzie nie do obalenia, w żaden sposób, dlatego że Jurek nauczył nas, jak pomagać i ta kula śnieżna tak bardzo się rozwinęła, że już jej nie zatrzyma nikt - niezależnie od jakiejkolwiek władzy, człowieka, sytuacji politycznej. My nauczyliśmy się już pomagać i będziemy pomagali. Pomaganie jest przecudowne, bo sam bardzo dużo pomagałem, a teraz jestem po drugiej stronie medalu. I wiem, jak ta pomoc jest potrzebna.