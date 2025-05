Kabaret Hrabi powstał w 2002 roku z inicjatywy Dariusza Kamysa i Joanny Kołaczkowskiej, wcześniej związanych z kabaretem Potem. Wkrótce dołączyli do nich Łukasz Pietsch i Krzysztof Szubzda. Ten ostatni w 2003 roku został zastąpiony przez Tomasza Majera. Od tamtej pory tworzą jeden z najbardziej popularnych grup kabaretowych w Polsce.

Dla wielu sercem grupy jest Joanna Kołaczkowska, która obecnie zmaga się z poważną chorobą. 24 kwietnia na Facebooku grupy ukazało się oświadczenie, w którym poinformowano problemach zdrowotnych artystki.

Kołaczkowska przechodzi obecnie specjalistyczne leczenie. Za jej zgodą kabaret Hrabi nie odwołał nadchodzących występów. Jej koledzy z zespołu poprosili fanów, by nie zwracali biletów na nadchodzące spektakle. Zamiast artystki na scenie miały pojawić się inne osoby ze świata polskiego kabaretu.

W ostatni dzień kwietnia kabaret Hrabi opublikował kolejne oświadczenie. W najnowszym poście koledzy Joanny Kołaczkowskiej przekazali wiadomość o zawieszeniu działalności do końca wakacji.

Kochani, ze względu na chorobę naszej Aśki podjęliśmy bardzo trudną decyzję. Kabaret Hrabi zawiesza swoją działalność do końca sierpnia 2025 roku. Kabaret Hrabi to cztery osoby. Każdy z nas jest ważny, ale Aśka jest sercem tej czwórki. Nie wyobrażamy sobie Hrabi bez Niej. [...] Śmiejmy się, wzruszajmy i trzymajmy razem kciuki za Aśkę. Wierzymy, że wróci do was – silniejsza, zdrowa, uśmiechnięta - przekazano.