Kontakty Marty Nawrockiej i Izabeli Janachowskiej. Prawda wyszła na jaw!

Marta Nawrocka odkąd została pierwszą damą nieustannie oceniana jest przez specjalistów od etykiety, stylistów, a także przez zwykłych Polaków. Małżonka Karola Nawrockiego musi dbać o każdy detal dotyczący jej stroju. W Watykanie pierwsza dama wystąpiła w czarnym komplecie projektu Izabeli Janachowskiej. Teraz prawda o kontaktach oby pań wyszła na jaw.

  • Marta Nawrocka, pierwsza dama, podczas wizyty w Watykanie wystąpiła w kreacji zaprojektowanej przez Izabelę Janachowską, co spotkało się z różnymi opiniami stylistów.
  • Stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro oceniła, że strój Marty Nawrockiej był zbyt codzienny i pozbawiony podniosłości na taką okazję.
  • Izabela Janachowska podkreśliła, że kreacja spełniała wymogi protokołu watykańskiego i wyraziła zadowolenie ze współpracy z Martą Nawrocką, chwaląc jej wybór polskich marek.
  • Janachowska ujawniła, że miała okazję osobiście spotkać się z pierwszą damą i ma nadzieję na dalszą współpracę.

Marta Nawrocka wystąpiła w kreacji Izabeli Janachowskiej

Izabela Janachowska to kobieta, która trudni się wieloma profesjami. Przede wszystkim znana jest jako "ekspertka ślubna", ale zajmuje się także m.in. projektowaniem ubrań, i to nie tylko ślubnych. Ostatnio podczas wizyty prezydenta RP Karola Nawrockiego w Watykanie w kreacji od Janachowskiej wystąpiła pierwsza dama. Przez wiele osób Marta Nawrocka była chwalona za dobór kreacji, choć bywały też głosy nieco krytyczne. 

Podczas watykańskiej wizyty Marta Nawrocka postawiła na granat, barwę bezpieczną, klasyczną, ale w tym kontekście nieco zbyt codzienną i pozbawioną podniosłości. Fason żakietu dodatkowo nadał całości charakter raczej biznesowo-popołudniowy niż ceremonialny 

- surowo oceniła stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro w rozmowie z Jastrząbpost.pl. Co na to Izabela Janachowska, która zaprojektowała ubiór pierwszej damy w Watykanie? Odpowiada krótko.

Jeżeli chodzi o wytyczne w przypadku audiencji u papieża, są one ściśle wytyczone przez stolicę apostolską i temu trzeba się podporządkować. To, co było w tych wytycznych, zostało spełnione

- podkreśliła. 

Marta Nawrocka i Izabela Janachowska. Wyszła na jaw prawda o ich kontaktach

Przy okazji Izabela Janachowska uchyliła rąbka tajemnicy odnośnie jej kontaktów z Martą Nawrocką. Okazuje się, że celebrytka i pierwsza dama miały okazję spotkać się osobiście. Ekspertka ślubna w rozmowie z Pudelkiem zaznaczyła, że ze współpracy z żoną prezydenta RP jest "bardzo zadowolona". 

Cieszę się, że pierwsza dama stawia na polskie marki, na ubrania produkowane w Polsce, które są w bardzo przystępnym budżecie. I to pokazuje jej podejście i jej stosunek. Całe to przedsięwzięcie i poznanie Marty Nawrockiej było wspaniałym doświadczeniem i mam nadzieję, że będę jeszcze mogła ją ubrać

- dodała Izabela Janachowska. 

