Marta Nawrocka zastosowała color blocking! Takiej marynarki nie miała nawet Agata Duda

Marta Nawrocka, nowa Pierwsza Dama, prezentuje własny, wyrazisty styl ubioru, łącząc elegancję z komfortem, preferując spodnie i nietypowe połączenia kolorystyczne.

12 września Marta Nawrocka spotkała się z podopiecznymi Fundacji „Też chcemy być” w Klubokawiarni „Pożyteczna” w Warszawie, a następnie udała się na wywiadówkę do szkoły córki.

Tego dnia Pierwsza Dama postawiła na wygodę, prezentując się w jasnofioletowej marynarce z rozszerzanymi rękawami, granatowej bluzce i czarnych spodniach-dzwonach, stosując zasadę color blocking.

Pierwsza dama Marta Nawrocka sprawuje swój urząd dopiero od 6 sierpnia, a już widać, że ma swój własny, wyrazisty styl jeśli chodzi o ubiór. Mogliśmy ją oglądać między innymi w eleganckim damskim garniturze w granatowym kolorze i ze złotymi guzikami podczas wizyty w Watykanie, z kolei podczas tegorocznej inauguracji Narodowego Czytania postawiła na beżową bluzką z żabotem oraz w brązowej kamizelce i spodniach. Widać, że żona Karola Nawrockiego nikim się nie inspiruje - tworzy własny, niepowtarzalny styl. Pozostaje także wierna swoim upodobaniom do chodzenia w spodniach. Już w czasach kampanii wyborczej dało się zauważyć, że czuje się w nich najwygodniej, a nowa funkcja zamiast zmusić ja do zmiany, zainspirował ja do szukania kreatywnych połączeń między elegancją i komfortem.

Marta Nawrocka stawia na wygodę

12 września Marta Nawrocka spędziła poranek na spotkaniu z podopiecznymi Fundacji „Też chcemy być”. To osoby z niepełnoprawnością intelektualną, które pracują w Klubokawiarni „Pożyteczna” w Warszawie.

- Klubokawiarnia Pożyteczna to miejsce, które łączy w sobie ciepłą atmosferę, pyszną kawę i inicjatywy społeczne. To tu osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają swoją przestrzeń na realizację marzeń, pasji i nawiązywanie nowych relacji. Mimo deszczowej pogody za oknem - zdecydowanie słońce jest tutaj - napisała na Instagramie.

Potem zaś udała się do szkoły, gdzie chodzi Kasia Nawrocka, na wywiadówkę. To był bardzo aktywny dzień pierwszej damy. Nic dziwnego, że postawiła przede wszystkim na wygodę, ale w eleganckim wydaniu. Marta Nawrocka postawiła na nietypową marynarkę w jasnofioletowym kolorze. Uwagę zwracały przede wszystkim rękawy, które rozszerzały przy dłoniach. Takiej nie miała nawet jej poprzedniczka, Agata Duda, która zasłynęła z całej kolekcji oryginalnych żakietów!

Do tego żona Karola Nawrockiego dobrała granatową bluzkę i czarne spodnie-dzwony. Zestawienie jasnego fioletu z granatem to trend znany jako color blocking.

Czym jest color blocking?

Color blocking to technika łączenia dużych, wyrazistych i kontrastujących kolorów w stylizacji lub aranżacji, tworząc wyraźne "bloki" barwne. Trend ten, inspirowany sztuką i spopularyzowany w latach 60., charakteryzuje się użyciem nasyconych barw, silnych kontrastów, prostych form i geometrycznym charakterem. Wykorzystywany jest głównie w modzie, gdzie łączy się różne elementy garderoby w kontrastujących kolorach.

