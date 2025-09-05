Marta Nawrocka w czarnej koronkowej mantylce. To zasady nawiązujące do czasów biblijnych

Prezydent Karol Nawrocki wraz z rodziną odwiedza Watykan w drodze powrotnej z USA.

Rodzina Nawrockich modliła się przy grobie Jana Pawła II i spotkała się z papieżem Leonem XIV.

Protokół dyplomatyczny wymagał od pań stroju, który zaskoczył media.

Sprawdź, jak Marta Nawrocka musiała się ubrać na spotkanie z papieżem!

Prezydent z wizytą w Watykanie

Rodzina Nawrockich przebywa w Watykanie. Pierwszym punktem wizyty było uroczyste złożenia wiązanki na grobie św. Jana Pawła II przez prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonkę Martę Nawrocką oraz dzieci. Zdjęcia z wydarzenia obiegły media. Widać było, że dla całej rodziny było to niezwykle podniosłe zdarzenie. Wszyscy zachowali modlitewną zadumę. Po uczczeniu papieża Polaka Nawroccy mieli okazję do tego, by zwiedzić bazylikę św. Piotra. Prezydent odbył też spotkanie z premier Włoch, Giorgią Meloni, z którą Nawrocki przywitał się jak z dobrą znajomą.

Kolejny dzień spędzony w Stolicy Apostolskiej także wypełniony jest ważnymi spotkaniami. Pierwszym punktem była prywatna audiencja u papieża Leona XIV, która rozpoczęła się o 11:00. Następnie przyszedł czas na rozmowę Karola Nawrockiego z papieżem. Zaś już w południe zgodnie z planem zaczęło się spotkanie Nawrockiego z Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej Kardynałem Pietro Parolinem. Ostatnim punktem będzie spotkanie prezydenta Polski z prezydentem Włoch, Sergio Mattarellą.

Cała rodzina Nawrockich spotkała się z papieżem

W czasie audiencji u papieża pojawiła się cała rodzina Nawrockich: prezydent Karol Nawrocki, pierwsza dama Marta Nawrocka, córeczka Kasia, syn Antek oraz siostra prezydenta, Nina Nawrocka.

Pierwsza dama i siostra prezydenta nałożyły mantylki

Panie, jak przystało na wydarzenia, które reguluje protokół dyplomatyczny pojawiły się ubrane na czarno: od stóp do głów. Marta Nawrocka miała na sobie czarną dłuższą sukienkę sięgającą do połowy łydki. Miała także czarne buty na obcasie, oraz czarną marynarkę z długimi rękawami, a na głowie koronkową mantylkę. Co prawda, nie jest to obecnie obowiązkowy element stroju, ale tradycyjnie naukładany przez kobiety.

Podobnie ubrała się siostra prezydenta, Nina Nawrocka, która także nie zapomniała o nakryciu głowy. Wszystko to zgodnie z protokołem, który kształtował się w czasach, kiedy większość władców państw europejskich była katolikami.

Dawniej kobiety nakrywały głowy na czas modlitwy w kościele, zwyczaj ten został przeniesiony do watykańskiego protokołu dyplomatycznego i jest stosowany do dziś. Co do czerni, to nie musi jej zakładać tylko kilka kobiet na świecie, a mianowicie w białych strojach mogą występować królowe.

Nawet Kasia Nawrocka miała ciemną sukieneczkę

Także mała Kasia Nawrocka była ubrana na ciemno. Wystąpiła w granatowej sukience, tej samej, w której była na wieczorze wyborczym taty. Do tego miała granatowe podkolanówki i granatowe kokardki we włosach.

NIŻEJ ZDJĘCIA ZE SPOTKANIA Z PAPIEŻEM LEONEM XIV