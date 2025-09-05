Kasia Nawrocka poznała papieża Leona XIV! Założyła kultową sukieneczkę

7-letnia Kasia Nawrocka wraz z rodziną spotkała się z papieżem Leonem XIV w Watykanie.

Rodzina Nawrockich udała się na audiencję w Pałacu Apostolskim, gdzie czekał na nich przedstawiciel papieża, Leonardo Sapienza.

Kasia na spotkanie założyła swoją ulubioną sukienkę, którą miała na sobie podczas wieczoru wyborczego Karola Nawrockiego.

Kasia Nawrocka ma zaledwie 7 lat i dopiero co zaczęła naukę w podstawówce, a już może się pochwalić niezwykłymi przeżyciami, jak przeprowadzka z Gdańska do warszawskiego Belwederu. 4 września zaś poleciała z rodzicami i bratem Antkiem do Watykanu, by już następnego dnia spotkać się w towarzystwie swoich najbliższych z papieżem Leonem XIV.

Rodzina Nawrockich pojawiła się na Dziedzińcu św. Damazego w Watykanie, skąd udała się na audiencję w Pałacu Apostolskim u papieża Leona XIV. Na prezydenta, jego bliskich oraz resztę delegacji oczekiwał regent Prefektury Domu Papieskiego Leonardo Sapienza, ędący przedstawicielem papieża. Wszyscy szli po czerwonym dywanie. Nagranie tej chwili pokazała Kancelaria Prezydenta.

Kasia Nawrocka w Watykanie

Odwiedzenie Watykanu i możliwość osobistego poznania papieża marzenie wielu osób w każdym wieku, jednak mało komu udaje się je zrealizować. Kasia Nawrocka to prawdziwa szczęściara! Z pewnością wspomnienia z tego szczególnego dnia pozostaną z nią do końca życia. Dziewczynka zdaje się być świadoma doniosłości wydarzenia, bowiem zdecydowała się założyć swoją kultową sukienkę, którą miała na wieczorze wyborczym Karola Nawrockiego.

To luźna granatowa sukieneczka za kolana z białą obwódką dookoła kołnierza. Do tego miała założone ciemne podkolanówki i jasne buciki. Nie zabrakło także jej znaku rozpoznawczego czyli dwóch wysoko związanych kucyków. Wyglądała jak mała dama!

