Tak Kasia Nawrocka ubiera się do szkoły! Wzorowa uczennica

1 września, Kasia Nawrocka, córka prezydenta, rozpoczęła naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Dziewczynka zaprezentowała się w eleganckim mundurku szkolnym, składającym się z białej koszuli i ciemnej spódniczki w kratę, co podkreśla jej wzorowy wizerunek uczennicy.

Kasia Nawrocka zyskała sympatię Polaków, którzy doceniają jej spontaniczność i urok, stając się jedną z najmłodszych postaci publicznych dorastających na oczach narodu.

Kasia Nawrocka ma za sobą wyjątkowo intensywny czas. Najpierw wspierała rodziców podczas kampanii wyborczej, między innymi pojawiając się na wieczorze wyborczym taty. Pokazała się także na przekazaniu Pałacu Prezydenckiego rodzinie Nawrockich, kiedy to miała okazję poznać ustępującą parę prezydencką oraz obejrzeć swoje przyszłe lokum. Później, razem z resztą rodziny, przeprowadziła się z Gdańska do Belwederu, gdzie mają do dyspozycji piękną, wielką przestrzeń. To tam spędzili ostatnie dni wakacji. To z pewnością wiele doświadczeń dla 7-letniego dziecka! Mimo to najważniejsze dopiero miało nadjeść.

Tak Kasia Nawrocka ubiera się do szkoły

1 września Kasia Nawrocka po raz pierwszy poszła do szkoły, gdzie czekały na nią zupełnie nowe wyzwania. Nie tylko musi poznać nowych kolegów i koleżanki, brać udział w licznych zajęciach, ale też zmagać się ze swoją rozpoznawalnością. Córka pary prezydenckiej postanowiła jednak nie rezygnować ze swojego eleganckiego stylu, inspirowanymi strojami swojej mamy, i nawet w szkole prezentuje się wspaniale!

Na zdjęciach, na których widać Karola Nawrockiego odbierającego córkę ze szkoły, można zobaczyć, jak 7-latka ubiera się na lekcje. Pierwszoklasistka wystroiła się w mundurek złożony z białej koszuli i długiej, ciemnej spódniczki w kratę. Do tego miała zapleciony warkocz. Z kolei plecak, wypchany po brzegi, jest wyjątkowo dziewczęcy - różowy w wesołe wzroki. Widać z daleka, że to wzorowa uczennica! Na pewno zrobiła dobre pierwsze wrażenie zarówno na rówieśnikach, jak i nauczycielach.

Kasia Nawrocka podbiła serca Polaków

Kasia Nawrocka szybko zdobyła sympatię zdecydowanej większości Polaków, którzy rozczulają się nad jej spontanicznością i beztroską, którą 7-latka emanowała podczas wieczoru wyborczego. Nic dziwnego, w końcu od dawna para prezydencka w Polsce nie miała tak młodego dziecka, które będzie dorastać na oczach narodu. Do tego córka Karola i Marty Nawrockich jest wyjątkowo urocza w swoich charakterystycznych dwóch kucykach!

