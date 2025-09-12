Marta Nawrocka prześwietlona przez Małgorzatę Kożuchowską! Ma radę w sprawie "guziczka"

2025-09-12 20:26

Marta Nawrocka od 6 sierpnia 2025 roku oficjalnie jest pierwszą damą. Odkąd jej mąż - Karol Nawrocki - został prezydentem RP w ich życiu dokonała się prawdziwa rewolucja. Żona głowy państwa - co zrozumiałe - nieustannie jest też oceniana. Tym razem swoją opinią temat Marty Nawrockiej podzieliła się Małgorzata Kożuchowska. Dla pierwszej damy ma radę w sprawie... "guziczka".

Marta Nawrocka chwalona przez Ewę Minge

Marta Nawrocka w przeciwieństwie do swojej poprzedniczki - Agaty Dudy - obowiązki związane z rolą pierwszej damy musi łączyć z wychowywaniem dość małego dziecka. A jak wiadomo Kasia Nawrocka to wulkan energii, więc jej mama musi jej poświęcać sporo czasu. Do tego dochodzą obowiązki związane z edukacją. Ostatnio gdy prezydent RP był pochłonięty sprawami bezpieczeństwa Polski w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, Marta Nawrocka udała się na wywiadówkę. Spore zainteresowanie wzbudzają także kreacje, które zakłada na siebie pierwsza dama. Szczególnie te, w których występuje podczas oficjalnych uroczystości. Ostatnio Ewa Minge oceniła ubiór żony Karola Nawrockiego podczas wizyty w Watykanie. 

Wizerunek pierwszej damy jest jak najbardziej zgodny z protokołem dyplomatycznym. Świetny wybór. Długość spódnicy doskonała, dopasowana linia kompletu. Biorąc pod uwagę wysoką temperaturę w Rzymie, na uwagę zasługuje długi rękaw marynarki, za który należą się pani Marcie brawa. Akcent w postaci koronkowej chusty na głowie dopina świadomości wizyty i szacunku dla papieża

- chwaliła prezydentową projektantka w rozmowie z "Faktem". Teraz Marta Nawrocka została prześwietlona przez polska ikonę stylu, czyli Małgorzatę Kożuchowską. 

Marta Nawrocka pod lupą. Polacy obserwują, gwiazdy komentują: Wachowicz, Wojciechowska, Popek

Małgorzata Kożuchowska o Marcie Nawrockiej. Mówi o "guziczku"

Aktorka w rozmowie z portalem Świat Gwiazd także ciepło wypowiada się o stylu nowej pierwszej damy. Małgorzata Kożuchowska zwraca przy tym uwagę na urodę Marty Nawrockiej. Jeśli chodzi o całokształt, gwiazda mówi, że "jest dobrze", ale "może być jeszcze lepiej". 

Myślę, że ma super figurę w sensie wdzięczną bardzo do ubierania. Jest w ogóle bardzo atrakcyjną kobietą. Ma super fryzurę, to też dużo pomaga

- zaznaczyła aktorka, która ma dla Marty Nawrockiej jedną radę - w sprawie "guziczka". 

Marta Nawrocka zastosowała color blocking! Takiej marynarki nie miała nawet Agata Duda

Trochę luzu bym wrzuciła w to. Trochę bym odpięła ten guziczek przysłowiowy. Ale rozumiem, że też są takie sytuacje, w których chcesz się czuć tak właśnie zapięta. Myślę, że naprawdę jest potencjał

- podsumowała Małgorzata Kożuchowska. 

W galerii prezentujemy zdjęcia Marty Nawrockiej w różnych sytuacjach

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki