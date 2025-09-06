Wiemy, ile mógł kosztować strój z Watykanu Marty Nawrockiej! Ewa Minge oceniła kreację

W piątek 5 września prezydent Karol Nawrocki z rodziną spotkał się z papieżem Leonem XIV w Watykanie.

Uwagę zwróciła stylizacja pierwszej damy, Marty Nawrockiej, której czarny, elegancki zestaw zaprojektowała Izabela Janachowska.

Ewa Minge, projektantka mody, pochwaliła wybór pierwszej damy, podkreślając jego zgodność z protokołem dyplomatycznym i świadomość miejsca.

Czarny strój i koronkowa chusta Marty Nawrockiej były wyrazem pokory i szacunku wobec papieża, zgodnym z tradycją watykańską.

Spotkanie z papieżem Leonem XIV stanowiło kulminacyjny punkt wizyty rodziny prezydenckiej we Włoszech. Marta Nawrocka, w towarzystwie dzieci – siedmioletniej Kasi i młodszego syna – przybyła do Rzymu już w czwartek, aby odwiedzić grób Jana Pawła II w Bazylice Św. Piotra. Prezydent Karol Nawrocki dołączył do rodziny po powrocie z oficjalnej wizyty w Waszyngtonie. Harmonogram wizyty, choć intensywny, pozwalał na połączenie obowiązków dyplomatycznych z momentami o charakterze prywatnym i religijnym.

Kreacja pierwszej damy w Watykanie

Podczas audiencji papieskiej uwagę przyciągały nie tylko prowadzone rozmowy, ale również starannie dobrane stroje członków pierwszej rodziny. Prezydent i jego syn wybrali klasyczne garnitury, siedmioletnia Kasia wystąpiła w granatowej sukience, natomiast Marta Nawrocka postawiła na bardzo elegancki, czarny zestaw, którego wartość oszacowano na 899 zł.

Jak udało się ustalić, za projekt tej kreacji odpowiada Izabela Janachowska oraz jej zespół z salonu sukien ślubnych i wieczorowych. Sama Janachowska potwierdziła te doniesienia, przebywając w Rzymie, gdzie świętowała swoje 39. urodziny. Jej obecność na miejscu mogła również świadczyć o osobistym zaangażowaniu w finalne dopracowanie stylizacji.

Ocena Ewy Minge

Ewa Minge, znana projektantka mody, która wielokrotnie komentowała styl pierwszej damy, i tym razem nie szczędziła pochwał. Projektantka podkreśliła, że wybór Marty Nawrockiej był nie tylko zgodny z protokołem dyplomatycznym, ale również świadczył o dużej świadomości miejsca i okoliczności.

- Wizerunek pierwszej damy jest jak najbardziej zgodny z protokołem dyplomatycznym. Świetny wybór. Długość spódnicy doskonała, dopasowana linia kompletu. Biorąc pod uwagę wysoką temperaturę w Rzymie, na uwagę zasługuje długi rękaw marynarki, za który należą się pani Marcie brawa. Akcent w postaci koronkowej chusty na głowie dopina świadomości wizyty i szacunku dla papieża – oceniła dla "Faktu". Jej słowa podkreślają zarówno estetyczny, jak i symboliczny wymiar stroju.

Symbolika stroju

Wybór czarnego koloru kreacji Marty Nawrockiej nie był przypadkowy. W tradycji watykańskiej kobiety, które nie są królowymi katolickimi, podczas spotkań z papieżem zobowiązane są do noszenia czerni. Jest to wyraz pokory i szacunku wobec Ojca Świętego. Koronkowa chusta, wpięta we włosy, stanowiła nie tylko element estetyczny, ale również symboliczny wyraz szacunku i pokory, zgodny z protokołem watykańskim. Całość stylizacji Marty Nawrockiej została więc dopracowana z dbałością o każdy detal, co podkreślało powagę i znaczenie spotkania.

