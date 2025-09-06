Pierwsze Narodowe Czytanie z Martą Nawrocką. Zadała szyku nietypową stylizacją!

Para Prezydencka zainaugurowała Narodowe Czytanie, podkreślając jednoczącą rolę akcji dla Polaków na całym świecie. Wybór Jana Kochanowskiego, zwanego ojcem polszczyzny, ma uniwersalny wymiar.

Marta Nawrocka, Pierwsza Dama, wyróżniła się stylizacją nawiązującą do epoki Kochanowskiego, podkreślając swój indywidualny styl.

Podczas wydarzenia, w Ogrodzie Saskim, wspólnie z aktorami Para Prezydencka czytała dzieła Kochanowskiego przy symbolicznym stole dialogu i jedności.

Wspólne czytanie zorganizowane przez Kancelarię Prezydenta RP, IPN i Narodowe Centrum Kultury uświetnili znani aktorzy, a uczestnicy mogli otrzymać pamiątkowy stempel na książkach.

Pierwsza Dama, Marta Nawrocka, podkreśliła znaczenie akcji dla jednoczenia Polaków.

- Po raz pierwszy inaugurujemy Narodowe Czytanie jako Para Prezydencka, ale nie pierwszy raz bierzemy udział w tej pięknej akcji. W zeszłym roku byliśmy tu na zaproszenie poprzedniej Pary Prezydenckiej. W tym roku jako gospodarze inaugurujemy, wspieramy i kontynuujemy tę wspaniałą inicjatywę, która tak pięknie łączy Polaków na całym świecie - powiedziała.

Wybór Jana Kochanowskiego na bohatera tegorocznej edycji nie był przypadkowy. Marta Nawrocka zwróciła uwagę na uniwersalny wymiar jego twórczości.

- Kochanowski nazywany jest ojcem polszczyzny. Przekazuje on również swoje bolesne doświadczenia, jak śmierć ukochanej córki. Uczy, jak godnie przyjmować, co przyniesie los - mówił pierwsza dama. - Była to uczta dla duszy. Pokazujecie, że Jan Kochanowski wciąż inspiruje - dodała.

Także prezydent Karol Nawrocki zabrał głos.

- Mimo że mija blisko pięć wieków od narodzenia Jana Kochanowskiego, wciąż jest z Polakami, jest dla nas tak ważny, bo jest ojcem literackiego języka polskiego, który przetrwał kolejne wieki. Jego poezja jest kapsułą czasu, daje nam możliwość sięgnięcia do miejsc, okoliczności, języka, do których nie mielibyśmy dostępu, gdyby nie poezja twórcy - stwierdził.

Stylizacja Marty Nawrockiej

Szczególną uwagę zwracał strój Marty Nawrockiej, która postanowiła strojem nawiązać do epoki Jana Kochanowskiego. Trudno było oderwać od niej wzrok. Postawiła na beżową bluzkę z żabotem i luźnymi rękawami oraz brązową kamizelkę z pasującymi kolorem spodniami. Trzeba przyznać, że to nietypowy wybór! W końcu jej poprzedniczka, Agata Duda, przyzwyczaiła nas do zwiewnych sukienek i damskich garniturów. Tym ubiorem Marta Nawrocka zdaje się podkreślać, że zamierza iść własną drogą oraz tworzyć własny styl. Wyglądała jednocześnie bardzo elegancko, ale też oryginalnie - niemal jakby sama była pisarką z dawnych lat. To zdecydowanie strzał w dziesiątkę!

Stół dialogu i jedności

Symbolicznym elementem wydarzenia był stół, przy którym zasiedli aktorzy, czytając wspólnie z Parą Prezydencką dzieła Kochanowskiego. Karol Nawrocki podkreślił jego znaczenie: „Za chwilę przy tym stole zasiądą wspaniali aktorzy, przy stole który jest symbolem wymiany poglądów, dyskusji. Czasami się ze sobą nie zgadzamy, ale podejmujemy dialog dla dobra wspólnego. Niech ten stół będzie symbolem Narodowego Czytania – akcji, która połączyła trzech kolejnych Prezydentów RP”.

Wspólnie z Parą Prezydencką, fraszki, treny i pieśni Jana Kochanowskiego czytali znani aktorzy i aktorki: Marta Alaborska, Olga Bończyk, Filip Gurłacz, Maja Hirsch, Joanna Orleańska, Marcin Przybylski, Jan Wieczorkowski oraz Mirosław Zbrojewicz.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i Narodowym Centrum Kultury. Tradycyjnie, uczestnicy mieli możliwość otrzymania pamiątkowego stempla z logo akcji na przyniesionym do Ogrodu Saskiego egzemplarzu książki z poezjami Jana Kochanowskiego.

