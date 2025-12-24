Najpiękniejsze świąteczne kreacje Agaty Dudy. Warto się zainspirować

Przez 10 lat Agata Duda pełniła funkcję pierwszej damy, a jej styl ewoluował, zyskując unikalny charakter.

Szczególnie podczas spotkań przedświątecznych, pierwsza dama olśniewała elegancją, wybierając klasyczne, ale i odważniejsze stylizacje.

Chcesz zobaczyć jej najbardziej pamiętne kreacje i dowiedzieć się, jak łączyła prostotę z szykiem?

Agata Duda sprawowała urząd pierwszej damie przez 10 lat. W tym czasie Polacy mogli obserwować jej metamorfozę, gdy jej styl nabierał unikalnego charakteru, a pewność siebie znacznie wzrastała. Wyjątkowo błyszczała zwłaszcza podczas przedświątecznych spotkań z dziećmi, seniorami i wojskowymi. W naszej galerii przypominamy jej największe stroje!

Elegancja i prostota Agaty Dudy

Agata Duda na co dzień wybierała klasyczne garnitury, pastelowe kolory i asymetryczne kroje. W czasie poprzedzającym Boże Narodzenie pozwalała sobie na nieco bardziej ekstrawaganckie wybory, satynowa marynarka czy marynarka we wzór kraty. Innym razem wybierała sukienki o klasycznym kroju. Nigdy nie przesadzała z ozdobami - tylko delikatne kolczyki i prosty zegarek dopełniły całości. To szczególnie istotne zwłaszcza przy łączeniu z błyszczącymi tkaninami czy kratą. Buty z kolei to zazwyczaj szpilki w neutralnym beżowym kolorze.

Świąteczne kolory

Boże Narodzenie kojarzy się z bielą, czerwienią i zielenią. Agata Duda często prezentowała się w każdej z tych barw na wigilijnych spotkaniach, choć nigdy jednocześnie. Ponadto stawiała także na klasyczną czerń, elegancki granat czy ciemny turkus. Święta to zdecydowanie magiczny czas, kiedy można sobie pozwolić na odrobinę błysku. Najważniejszy jest jednak umiar.

Warto zobaczyć, jak ubierała się była pierwsza dama i zainspirować się przy wyborze swoich wyborach. Agata Duda wielokrotnie pokazywała, że można wyglądać szykownie i z klasą przy niewielkim wysiłku. Marynarka czy sukienka w odpowiednim kroju potrafią dodać szyku niemal każdej stylizacji!

W naszej galerii zobaczysz, jakie świąteczne kreacja zakładała Agata Duda: