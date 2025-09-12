Kiedy prezydent dbał o Polskę, jego żona zadbała o córkę. Marta Nawrocka poszła na wywiadówkę

2025-09-12 10:45

Ostatni dni zdominowały informacje na temat incydentu z dronami nad Polską oraz dyskusji na temat bezpieczeństwa. Właśnie tym sprawom poświęcił się prezydent Karol Nawrocki. Z kolei jego małżonka, pierwsza dama Marta Nawrocka, postanowiła zająć się sprawami rodzinnymi. Gdy jej mąż brał udział w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, ona udała się na wywiadówkę do szkoły, gdzie chodzi ich córeczka.

  • W nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, co wywołało reakcję służb i polityków.
  • W czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Marta Nawrocka, żona prezydenta, uczestniczyła w wywiadówce córki w szkole.
  • Marta Nawrocka na wywiadówce zaprezentowała się w eleganckiej stylizacji, składającej się z jasnofioletowej marynarki, granatowej bluzki, ciemnych spodni dzwonów i czarnej torebki.

W nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. To bezprecedensowe zdarzenie postawiło wszystkie służby na nogi. Już od późnych godzin nocnych prezydent i premier pozostawali ze sobą w kontakcie, a 11 września tuż po 17:00 rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem ich oraz innych polityków. W tym czasie Karol Nawrocki pozostawał skupiony na sprawach dotyczących bezpieczeństwa Polski, relacji dyplomatycznych i współpracy z rządem oraz służbami. Ostatnie dni z pewnością były dla głowy państwa niezwykle intensywne.

Na szczęście Karol Nawrocki zawsze może liczyć na wsparcie swojej żony. W tym czasie Marta Nawrocka cały czas dbała o swoją rodzinę. Gdy w Pałacu Prezydenckim trwała Rada Bezpieczeństwa Narodowego, ta udała się na wywiadówkę do szkoły, gdzie chodzi córka [ary prezydenckiej - Kasia Nawrocka. Pierwsza dama, w towarzystwie ochroniarza, weszła do budynku tylnym wejściem. Musiała usłyszeć wiele pochwał na temat córeczki, bowiem opuściła gmach w wyśmienitym humorze! Zaraz potem wsiadła do samochodu i została odwieziona.

Pierwsze Narodowe Czytanie z Martą Nawrocką. Zadała szyku nietypową stylizacją!

Taka małżonka to skarb! Dzięki jej zaangażowaniu prezydent mógł zadbać o sprawy Polski i być spokojnym, że sprawy rodzinne są w najlepszych rękach.

Stylizacja Marty Nawrockiej

Warto zwrócić uwagę także na stylizację Marty Nawrockiej. Pierwsza dama postawiła na jasnofioletową marynarkę z rozszerzanymi rękawami, granatową bluzkę i ciemne spodnie dzwony. Do tego dobrała małą czarną torebkę na srebrnym łańcuszku, a włosy spięła w elegancki kok. Prezentowała się niezwykle elegancko i świeżo.

