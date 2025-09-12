Kiedy prezydent dbał o Polskę, jego żona zadbała o córkę. Marta Nawrocka poszła na wywiadówkę

- W nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, co wywołało reakcję służb i polityków.
- W czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Marta Nawrocka, żona prezydenta, uczestniczyła w wywiadówce córki w szkole.
- Marta Nawrocka na wywiadówce zaprezentowała się w eleganckiej stylizacji, składającej się z jasnofioletowej marynarki, granatowej bluzki, ciemnych spodni dzwonów i czarnej torebki.
W nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. To bezprecedensowe zdarzenie postawiło wszystkie służby na nogi. Już od późnych godzin nocnych prezydent i premier pozostawali ze sobą w kontakcie, a 11 września tuż po 17:00 rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem ich oraz innych polityków. W tym czasie Karol Nawrocki pozostawał skupiony na sprawach dotyczących bezpieczeństwa Polski, relacji dyplomatycznych i współpracy z rządem oraz służbami. Ostatnie dni z pewnością były dla głowy państwa niezwykle intensywne.
Na szczęście Karol Nawrocki zawsze może liczyć na wsparcie swojej żony. W tym czasie Marta Nawrocka cały czas dbała o swoją rodzinę. Gdy w Pałacu Prezydenckim trwała Rada Bezpieczeństwa Narodowego, ta udała się na wywiadówkę do szkoły, gdzie chodzi córka [ary prezydenckiej - Kasia Nawrocka. Pierwsza dama, w towarzystwie ochroniarza, weszła do budynku tylnym wejściem. Musiała usłyszeć wiele pochwał na temat córeczki, bowiem opuściła gmach w wyśmienitym humorze! Zaraz potem wsiadła do samochodu i została odwieziona.
Taka małżonka to skarb! Dzięki jej zaangażowaniu prezydent mógł zadbać o sprawy Polski i być spokojnym, że sprawy rodzinne są w najlepszych rękach.
Stylizacja Marty Nawrockiej
Warto zwrócić uwagę także na stylizację Marty Nawrockiej. Pierwsza dama postawiła na jasnofioletową marynarkę z rozszerzanymi rękawami, granatową bluzkę i ciemne spodnie dzwony. Do tego dobrała małą czarną torebkę na srebrnym łańcuszku, a włosy spięła w elegancki kok. Prezentowała się niezwykle elegancko i świeżo.
W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką udającą się na wywiadówkę: