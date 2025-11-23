Izabela Janachowska na balu z mężem starszym o 27 lat! Zadali szyku. "Dziewczyna Bonda"

Izabela Janachowska i jej mąż to para, która zawsze przyciąga uwagę. Nie tylko luksusowym stylem życia, choć ten bywa komentowany, ale i kontrastami, które ich nie dzielą, a łączą. 39-letnia Iza wyszła za Krzysztofa Jabłońskiego, biznesmena-milionera, który dorobił się fortuny na produkcji świec zapachowych, już 11 lat temu, jednak ich relacja wciąż budzi wiele emocji. Głównie ze względu na ogromną różnicę wieku, która w przypadku tej zakochanej dwójki wynosi aż 27 lat.

Ale czy ją widać? Para ostatnio pokazała się na balu fundacji TVN (zobaczcie kulisy!) i prezentowała się wyjątkowo elegancko.

Zobacz także: Stylowe pary na balu TVN-u. Show skradła gwiazda "Hotelu Paradise" z przystojnym ukochanym!

Janachowska i jej mąż mieli trudny start

Ich historia nie opowiada o miłości od pierwszego wejrzenia, przynajmniej nie ze strony pięknej tancerki, która była zrażona do związków.

Zanim poznałam Krzysztofa, byłam singielką, zmęczoną dość toksycznymi damsko-męskimi relacjami. Myślałam, że będę sama. Nie narzekałam na samotność, bo miałam mnóstwo przyjaciół. Byłam samodzielna finansowo i zawodowo. Spełniałam się i rozwijałam. Wcześniej byłam w różnych związkach, ale wszystkich znanych mi mężczyzn trzeba było mobilizować do działań, nakręcać - opowiadała Janachowska w rozmowie z magazynem "Pani".

Zobacz także: Izabela Janachowska zachwycona. Taką niespodziankę sprawiła jej Marta Nawrocka! Tego nikt się nie spodziewał

Początki ich związku były trudne, ale miłość zwyciężyła. Po zaledwie dwóch tygodniach znajomości Iza wprowadziła się do domu biznesmena. Od tamtej chwili są razem, choć nie nieustannie - oboje mają bogate (dosłownie!) życie zawodowe, na którym muszą się skupiać.

Ich prywatne życie może przypominać sesję z luksusowego magazynu. Para mieszka w przepięknym, elegancko urządzonym apartamencie, pełnym marmuru i złotych akcentów.

Mój mąż mnie tu wprowadził. Chyba po jakichś dwóch tygodniach od naszego poznania powiedział, że dosyć ma odwożenia mnie do domu i żebym może po prostu tu zamieszkała. No, ja byłam w takim szoku. Powiedziałam "słuchaj, no wiesz, mam swoje życie, swoją wolność, swoje mieszkanie". Trochę bałam się takiej relacji z mieszkaniem razem" - zdradziła Iza w filmie na TikToku.

Jednak bogactwo to nie wszystko. Para wspiera się wzajemnie - i biznesowo, i w codziennym życiu. Małżonkowie razem wychowują 6-letniego Christophera.

Zobacz także: Izabela Janachowska z torebką z KROKODYLA w cenie mieszkania. Spadliśmy z krzesła i chyba już nie wstaniemy. Zobaczcie sami

Janachowska z mężem na balu fundacji TVN. WOW!

Janachowska nieczęsto pokazuje się z mężem na czerwonym dywanie, ale gdy do tego dojdzie, para robi wrażenie. Zbliżająca się do czterdziestki gwiazda telewizji na Charytatywnym Balu Fundacji TVN wyglądała bardzo szykownie w kreacji z obcisłym, czarnym dołem i kontrastową górą odsłaniającą ramiona. Izabela całość okrasiła koronkowym akcentem, dodała też okazały naszyjnik i kolczyki, które jednak nie przytłaczały stylizacji.

Jej mąż, obecnie 66-letni, postawił na klasykę w pełnym tego słowa znaczeniu. Podobnie jak żona połączył czerń z bielą i nie zapomniał o muszce. Ładna z nich para? Fani Izabeli mówią wprost, że gwiazda wyglądała niczym dziewczyna Bonda.

Zobacz także: Izabela Janachowska za 8 godzin pracy płaci...parą szpilek. Chętnych podobno nie brakuje

Zobacz więcej zdjęć. Izabela Janachowska na wakacjach. Wypoczywa w Tajlandii