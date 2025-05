W tanecznym świecie "Tańca z Gwiazdami" czas przed półfinałem to prawdziwy maraton przygotowań. Każdy detal choreografii, synchronizacja ruchów i opowieść przekazywana tańcem mają ogromne znaczenie. Agnieszka Kaczorowska, zawodowa tancerka i była mistrzyni świata w tańcu towarzyskim, doskonale wie, jak wiele pracy trzeba włożyć w perfekcyjny występ.

Na swoim profilu w mediach społecznościowych Agnieszka podzieliła się kulisami intensywnych treningów. Ale to nie same ćwiczenia przyciągnęły uwagę internautów, lecz słowa, które padły z ust Filipa Gurłacza. Aktor, który z odcinka na odcinek coraz bardziej rozwija się tanecznie, zaskoczył partnerkę głęboką refleksją.

Zobacz też: Kaczorowska i Gurłacz tak "ucinają" plotki o romansie. Miało wyjść śmiesznie, a jest żenująco?

Podczas jednego z treningów Filip Gurłacz postanowił głośno wyrazić to, co czuje. Nie mówił o rywalizacji, punktach jurorów czy miejscu w finale. Skupił się na emocjach i rozwoju, jaki przechodzi podczas udziału w programie.

Najfajniejszy w tańcu jest proces, czyli podróż. Nie dojście do końca, na szczyt występu, tylko to, w jaki sposób to się dzieje. Pokonywanie tych wszystkich przeszkód, wymyślanie tych wszystkich kroków, akcentów, łączenie tego z emocjami. Co we mnie, gdzie ja mam się w tym odnaleźć... To jest najfajniejsze w tańcu. Co o tym myślisz? - powiedział Filip w mediach społecznościowych.