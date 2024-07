Danuta Martyniuk zatańczy w Tańcu Gwiazdami? Kajra wyznała, jakie są szanse

Żona Zenka Martyniuka powalczy o kryształową kulę?

Danuta Martyniuk stała się wielką gwiazdą, pojawiając się u boku ukochanego męża, Zenka Martyniuka. Ale już przestała jej wystarczać rola małżonki. Danuta Martyniuk właśnie wkroczyła na ścieżkę własnej kariery i pojawiła się we wspólnym teledysku męża oraz Sławomira z Kajrą. Danuta przez długi czas prezentowała się z pewną nadwagę i zawsze z ciemnymi włosami. Teraz to szałowa, szczuplutka blondynka, która w klipie szaleje z Kajrą - zobacz to w naszej galerii zdjęć. Teraz piosenkarka po swoich doświadczeniach tanecznych z żoną Zenka wyznała szczerze, co myśli o udziale koleżanki w "Tańcu z gwiazdami". Danuta Martyniuk ma szanse na "Kryształową kulę"?

Danuta Martyniuk tańczy!

O tym, że chodzą plotki o udziale Danuty Martyniuk w nowym sezonie "Tańca z gwiazdami" pisaliśmy tutaj. Niesamowita przemiana żony Zenka Martyniuka i jej taniec w teledysku mogą oznaczać, że ta historia może mieć swój happy end!

Danuta Martyniuk w teledysku „Tańcz” do najnowszej piosenki Zenka Martyniuka i Sławomira pokazała, że taniec to jej prawdziwy żywioł! Kajra zdecydowała się opowiedzieć, jak wyglądała praca na planie. Okazuje się, że żona Sławomira Zapały jest zachwycona nowym wizerunkiem Danuty Martyniuk. Współpracę z żoną króla disco polo Kajra oceniła jakoś wspaniałą. Czy jej zdaniem Danuta Martyniuk wystąpi w "Tańcu z gwizdami"?

"Danusia miałaby frajdę"

– „Taniec z gwiazdami” jest programem bardzo wymagającym, by się otworzyć fizycznie i psychicznie. To jest trudne. Gdy tańczysz publicznie i nie masz obycia z kamerami, to jest to zdecydowanie trudniejsze. Na pewno to jednak niezwykła przygoda otwierająca i dająca dużo radości. Jakby Danusia chciała występować, to na pewno dałoby to jej ogromną moc i miałaby frajdę. Wszystko od niej zależy. Czemu nie? – zdradziła Kajra w rozmowie z "Plotek.pl".

Polsat na razie nie wydał oficjalnego komunikatu o uczestnikach nowej edycji "Tańca z gwiazdami", która rozpocznie się 8 września. O tym, kto zatańczy w show krążą głównie plotki, a jedynym pewniakiem jest na razie, potwierdzony przez nią samą, udział Majki Jeżowskiej. Może niebawem zostaniemy "zastrzeleni" informacją, że Danuta Martyniuk powalczy o"Kryształową kulę"?

