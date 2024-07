Polsat rusza z nową śniadaniówką. Wypłynął tytuł i prowadzący

Seksowna Julia Wieniawa pręży wyrzeźbiony brzuch. Co za ujęcie

Polsat uruchamia program śniadaniowy

Programy śniadaniowe cieszą się dużą popularnością wśród widzów. Dotychczas Polacy mieli do wyboru dwa pasma poranne - oferowany przez telewizję publiczną format "Pytanie na śniadanie" oraz show "Dzień dobry TVN". Polsat jak dotąd nie miał śniadaniówki, jednak po objęciu szefostwa programowego stacji, Edward Miszczak stwierdził, że czas to zmienić. Pogłoski o tym, że Polsat szykuje własną śniadaniówkę, krążyły już od kilku miesięcy. Teraz niemal wszystko stało się jasne. Stacja rozpoczęła promocję nowego tytułu "Halo, tu Polsat", który na ekranach ma pojawić się już jesienią.

"Halo, tu Polsat" już z w sierpniu w Polsacie. Trzy pary prowadzących

Jak zwykle spore emocje budzi dobór prowadzących. W spocie promocyjnym programu twarze gospodarzy śniadaniówki Polsatu są zasłonięte. Plotek dotarł jednak do informacji, że w programie mają pojawić się trzy duety. W pierwszym z nich zobacyzmy ponoć Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewski - Kasia będzie prowadzić śniadaniówkę ze swoim ukochanym, Maciejem. To naturalny wybór po tym, jak dobrze wypadli w "Pytaniu na śniadanie". Rozważano też opcję z Aleksandrem Sikorą. Ostatecznie Olek ma pojawiać się w porannym show Polsatu, ale nie jako główny prowadząc - zdradził informator portalu. Z kolei Wirtualne Media pokusiły się o próbę rozpoznania kolejnych gwiazd śniadaniówki na podstawie dostępnego spotu. Z ich informacji wynika, że mają to być Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, oraz Maja Hyży i Maciej Rock. W programie mają również pojawiać się wspomniany wcześniej Aleksander Sikora, a także Maks Behr i Edyta Folwarska.

