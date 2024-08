Nie zostawili suchej nitki na "Halo, tu Polsat". Zobaczcie studio. "Rozczarowanie"

"Halo, tu Polsat" to nowa propozycja stacji na jesień. Show ruszył nie od września, a w końcówce sierpnia. Sądząc po komentarzach, których w sieci nie brakuje, widzowie naprawdę na niego czekali. Co zobaczyli? Nowych prowadzących, kolorowe studio przyprawiające o zawrót głowy i gości, którzy okazali się nie aż tak interesujący, jak się wydawało.

Po skończonym odcinku na facebookowym profilu "Halo, tu Polsat" zadano pytanie o wrażenia. Wyciągnęliśmy kilka odpowiedzi. Choć widzowie nie są zachwyceni, to nie tracą optymizmu. Nie zostawili na programie suchej nitki, lecz wciąż mają nadzieję, że będzie lepiej.

Widzowie komentują pierwszy odcinek "Halo, tu Polsat". Nie jest różowo

Najwięcej emocji wzbudziło studio "Halo, tu Polsat". Prowadzący, a par jest kilka, w tym Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski, przeszli niemal bez echa. Oślepiające barwy, niemal jak z programu dla dzieci, odwróciły uwagę widzów i od gospodarzy, i od tematów, choć te ostatnie też nie wzbudziły zachwytów.

Co pisali internauci?

"Trochę za bardzo pstrokate to studio, męczące. A poza tym super!!!", "Za mało tematów społecznych, za dużo plotek i reklam, studio zbyt kolorowe - ciężko się skupić, gdy była rozmowa z orkiestrą, ciężko ich było zauważyć. Kilka poprawek i będzie super", "Za kolorowo, mniej reklam, a więcej programu, więcej roślin w studiu" - czytamy.

I dalej: "Troszeczkę jeszcze brakuje do 'PnŚ' i 'DDTVN'. Więcej sportu i pogody, i tematów społecznych, ale tak to naprawdę ciekawy program", "Od kilku dni już miałem z tyłu głowy, żeby pamiętać o oglądaniu was, a tymczasem rozczarowanie. Żadna nowa era TV śniadaniowej tylko drugie 'DDTVN' póki co" - pisali widzowie na oficjalnym facebookowym profilu show.

Inni dodali: "To pierwszy i ostatni odcinek, który oglądałam, wracam do 'Pytania na śniadanie', więcej reklam niż programu i żadnych ciekawych tematów", "Przede wszystkim na minus studio - bardzo małe i za bardzo kolorowe", "Tragiczne studio, tragiczny misz-masz, chaos, jakieś wydmuszki medialne, które upadały już wielokrotnie i powinny trafić na medialny śmietnik", "To studio strasznie sztuczne, zbyt kolorowe, brak zieleni i domowego klimatu, duży minus, trudno się nawet skupić".

Widzowie zgodnie stwierdzili, że w programie powinno pojawić się więcej poważnych rozmów omawiających problemy Polaków, za to mniej plotek i celebrytów.

Co z tym studiem "Halo, tu Polsat"? Co z prowadzącymi i tematami?

Być może żółta kanapa i feeria kolorów wokół niej miały dać efekt pozytywny, radosny i beztroski. Jak widać, do polskich widzów to nie przemówiło. Na ekranach zobaczyliśmy żółć, zieleń, róż, fiolet, niebieski, a to wszystko w najróżniejszych odcieniach. W tej kwestii działo się za wiele!

W pierwszym odcinku nie brakowało też prowadzących. Widzowie mieli okazję zobaczyć Macieja Kurzajewskiego i Kasię Cichopek, Aleksandra Sikorę, była Paulina Sykut-Jezyna, byli Maciej Rock z Agnieszką Hyży, a poza tym Mateusz Gessler w kuchni i Milena Rostkowska-Galant "w pogodzie".

Wśród gości nie brakowało znanych nazwisk - Karolina Gilon pochwaliła się ciążowym brzuszkiem, był duet Fit Lovers, a na okrasę wróżka i orkiestra plus publika w studiu. To zbyt wiele jak na pierwszy odcinek?

