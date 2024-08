Z TVN do Polsatu. Małgosia Ohme dołącza do "Halo, tu Polsat"? Kiedy oglądać śniadaniówkę?

„Halo, tu Polsat” to nowy program śniadaniowy w polskiej telewizji. Edward Miszczak zrealizował swój kolejny plan, przygotował nową formułę porannego pasma i zatrudnił wiele gwiazd. Program będą prowadzić trzy pary gospodarzy - Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna, Maciej Rock i Agnieszka Hyży oraz Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Kącik kulinarny poprowadzą Ewa Wachowicz, Mateusz Gessler i Martin Jimenez Castro, a parentingowy Marcelina Zawadzka. Ekipę uzupełniają reporterzy - Anna Rubaj, Aleksander Sikora i Maks Behr.

Naszą przewagą jest to, że nie musimy nikogo wkomponowywać do zespołu. Gdy tworzy się nowe pary, a szczególnie gdy dodaje się nową osobą do dotychczasowego prowadzącego, to nigdy nie wiadomo czy dwie osoby będą dobrze ze sobą współpracować. Nasze pary mają za sobą doskonałe doświadczenie we wspólnym prowadzeniu programów. Bardzo doświadczony jest też skład produkcyjny.