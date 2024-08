Karolina Gilon: Znalazła miłość dzięki "Love Island"

Karolina Gilon (34 l.) pierwsze kroki w polskim show-biznesie stawiała w serialu Viva Polska "Miłość na bogato". Popularność przyniósł jej udział w "Top Model". Swojej zawodowej przyszłości nie związała jednak z TVN, ale z konkurencyjną stacją. Dzisiaj jest jedną z największych gwiazd Polsatu. Prowadzi m.in. "Love Island. Wyspa Miłości" oraz "Ninja Warrior Polska".

Praca przy "Love Island" wpłynęła również na jej życie miłosne. Jej wybrankiem jest nieco młodszy od niej Mateusz Świerczyński (28 l.), który był uczestnikiem siódmej edycji "Love Island". Początkowo para ukrywała swoje uczucie. Od marca tego roku zaczęli się pokazywać publicznie. W jednym z wywiadów przyznała, że mieszkają już razem, a pod koniec roku przeprowadzą się do nowego mieszkania.

Nikt z jej fanów nie przypuszczał wtedy, że to nie koniec rewelacji w jej życiu. Jeszcze niedawno mówiono, że piękna modelka będzie jedną z gwiazd jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Gdy okazało się, że nowy sezon "Love Island" został przeniesiony, byli pewni, że Gilon powalczy o Kryształową Kulę. Jednak w lipcu Karolina poinformowała, że przez kiepski stan zdrowia na pewien czas znika z przestrzeni publicznej oraz social mediów.

Karolina Gilon chwali się ciążą. Płeć dziecka zdradziła... wróżka

Do medialnej aktywności wróciła 30 sierpnia z samego rana. Najpierw na Instagramie poinformowała o ciąży, a krótko po tym pojawiła się w programie "Halo, tu Polsat". W premierowym odcinku śniadaniówki opowiedziała m.in. o tym, jak zorientowała się, że spodziewa się dziecka oraz o reakcji ukochanego. Zdradziła również, że już myśli o kolejnym potomku.

"Wzruszyłam się. Za każdym razem jak pojawia się ten temat to napływają mi łzy do oczu. Tak, jestem w ciąży" - powiedziała z uśmiechem. "Nigdy nie miałam w życiu tak, że planowałam, że będę matką, że będę miała dzieci, że to mój cel w życiu, ale w momencie, gdy ta informacja do mnie dotarła, kiedy otarliśmy łzy wzruszenia z Mateuszem, poczułam, że bardzo tego chcę. Kocham już to dziecko, nie mogę się doczekać, gdy wyjdzie na świat. (...) Wszystko, co teraz robimy, robimy dla tego maleństwa. Jeszcze się nie wykluło, a już myślę o kolejnym. Czuję się jeszcze lepiej niż przed!" - wyznała gwiazda.

Na razie Karolina zachowała dla siebie płeć dziecka. Pod tym względem bardziej wylewna była zaproszona do studia "Halo, tu Polsat" wróżka. Pani Kinga i jej magiczne kary nie mają wątpliwości - 34-letnia gwiazda spodziewa się córeczki!

Tak wyglądała Karolina Gilon na początku kariery. Oszałamiająca zmiana!