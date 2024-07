Karolina Gilon, dotychczasowa prowadząca miłosny program "Love Island. Wyspa miłości", bardzo chciała wystąpić w show "Taniec z Gwiazdami". Jej zaangażowanie widać było gołym okiem. Na ostatnim finale siedziała nawet obok Edwarda Miszczaka, dyrektora programowego Polsatu. W medialnych doniesieniach jeszcze niedawno można było przeczytać, że obecność Gilon w nowej edycji "TzG" jest już praktycznie przesądzona. Celebrytka miała znaleźć się na liście uczestników i powoli szykować do występu. Przesunięto nawet zdjęcia do kolejnej odsłony "Love Island", by nie kolidowały one z jej harmonogramem. Aż tu nagle okazuje się, że Karolina Gilon jednak nie wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami". - Karolina Gilon nie zatańczy w najbliższej edycji "Tańca z Gwiazdami", a to właśnie możliwość zaangażowania jej do udziału w tanecznym show Polsatu skłoniła włodarzy stacji do zdjęcia nowej edycji "Love Island" z jesiennej ramówki - powiedziała Pudelkowi osoba z produkcji. Dlaczego nagle zrezygnowano z udziału celebrytki? Czy coś w międzyczasie się wydarzyło? Na korytarzach aż huczy od plotek.

Karolina Gilon nie wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"?! Rozmowy nagle przerwano! Zaskakujące powody

Według Pudelka, Karolina Gilon cierpi z powodu problemów zdrowotnych. Celebrytka mówiła już o tym kiedyś podczas prowadzenia relacji w mediach społecznościowych. Dawna kontuzja kolana znowu miała podobno dać jej się we znaki, co na etapie przygotowań do "Tańca z Gwiazdami" sprawiło, że nie uzyskała pozytywnej opinii lekarskiej i w związku z tym nie może wystąpić. Skomplikowane układy taneczne i różne pozy mogłyby zagrażać jej zdrowiu. Ale informator "Pudelka" ujawnia, że w kuluarach szepcze się jeszcze o "innych, poważniejszych powodach natury osobistej". Internauci już snują swoje teorie spiskowe, które nasuwają się same. Czy jednak są prawdziwe? Na razie Karolina Gilon, ani jej menadżer, nie zabrali głosu w tej sprawie - przynajmniej na czas przygotowywania przez nas tego materiału. Gdy tylko ich milczenie zostanie przerwane, z pewnością wrócimy do tematu.

Zobacz również galerię zdjęć: Karolina Gilon cierpi z bólu! Dopiero teraz przyznała się jaką cenę płaci za swoje ciało

Sonda Żałujesz, że Karolina Gilon nie wystąpi w nowej edycji programu "Taniec z Gwiazdami"? Tak, będzie jej brakować Nie, mam innych ulubieńców Ani mnie to grzeje, ani ziębi