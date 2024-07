Karolina Gilon to znana i lubiana prezenterka, którą widzowie mieli okazję szerzej poznać jako prowadzącą program "Love Island. Wyspa miłości". Niedawno spekulowano, że celebrytka pojawi się też w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wskazywały na to wszystkie znaki na ziemi i niebie: Gilon siedziała tuż obok Edwarda Miszczaka, dyrektora programowego Polsatu, podczas ostatniego finału show, do tego według medialnych doniesień znajdowała się na "liście uczestników" kolejnej odsłony formatu. Niespodziewanie Pudelek oświadczył, że Karolina Gilon jednak nie wystąpi w programie "Taniec z Gwiazdami". Rozmowy nagle przerwano. Powodem miała być dawna kontuzja kolana, choć plotkowano również o innych, poważnych powodach natury prywatnej. Internauci szerzyli wiele teorii spiskowych, a jedną z nich była ciąża kobiety. Prezenterka nigdy się do tych plotek nie odniosła. Zamiast tego, dwa dni po wypłynięciu informacji o "TzG", opublikowała oświadczenie w formie wideo, w którym przekazała wstrząsające wieści na temat swojego stanu zdrowia. Sprawa jest poważna.

Wstrząsające wieści o stanie zdrowia Karoliny Gilon. To dlatego nie wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"?!

W dzisiejszych czasach praktycznie nikt nie bagatelizuje już problemów zdrowia psychicznego. Z biegiem lat dojrzeliśmy do tego, by traktować je poważnie. Nic więc dziwnego, że fani Karoliny Gilon przejęli się nie na żarty, gdy prezenterka oświadczyła w mediach społecznościowych, że musi skupić się na swoim zdrowiu psychicznym. Co się dzieje?

- Kasuję Instagram. Od dziewięciu lat jestem non stop online, od jakichś 5 lat zrobiłam 9 sezonów Ninja Warrior, 9 sezonów Love Island. Jestem najzwyczajniej w świecie zmęczona, przestymulowana, przebodźcowana. Potrzebuję zająć się swoim zdrowiem, potrzebuję zająć się swoją psychiką. To jest ten moment, kiedy bardzo potrzebuję odpocząć. (...) Serio, nigdy w życiu nie czułam, że tak bardzo tego potrzebuję, jak teraz - ogłosiła Karolina Gilon.

Celebrytka zaznaczyła, że nie kasuje całkowicie swojego konta, a jedynie aplikację w telefonie, by na nią nie zaglądać. Jednocześnie w opisie posta zamieściła numery telefonów i ośrodki, z którymi można się skontaktować, jeśli czujemy, że nasza psychika nie daje rady i potrzebujemy pomocy specjalisty. To ważne, by nie wstydzić się dzwonić, bo to żaden wstyd prosić o wsparcie. Tymczasem fani zastanawiają się, czy właśnie potrzeba odpoczynku psychicznego jest powodem, dla którego Karolina Gilon jednak nie wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"? Nie wiadomo. Być może prezenterka jeszcze się do tego odniesie w przyszłości. Do tego czasu pozostaje nam życzyć jej dużo zdrowia!

Zobacz również galerię zdjęć: Przeraźliwie chuda Karolina Gilon. Co dzieje się z gwiazdą Love Island?

Sonda Żałujesz, że Karolina Gilon nie wystąpi w nowej edycji programu "Taniec z Gwiazdami"? Tak, będzie jej brakować Nie, mam innych ulubieńców Ani mnie to grzeje, ani ziębi