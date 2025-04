Agnieszka Kaczorowska nie wytrzymała! "Nie jestem robotem". Nagle pokazała inną twarz

Agnieszka Kaczorowska ma za sobą burzliwy czas: rozstanie, "Taniec z Gwiazdami", spięcia z Marianną Schreiber

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela uchodzili za małżeństwo niemal wzorowe. Wydawało się, że - co jak co - ale akurat ich miłość się nie wypali. Para w 2018 roku wzięła ślub w malowniczej Toskanii, a potem urodziły się dwie ich córeczki: Emilia (6 l.) i Gabriela (4.). Rodzinna sielanka jednak się skończyła. W październiku 2024 roku media obiegła informacja o tym, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela się rozstali. Potem aktorka oficjalnie potwierdziła tę wiadomość w programie Kuby Wojewódzkiego w TVN. Sporo działo się też w życiu zawodowym tancerki. Po przerwie wróciła ona do programu "Taniec z Gwiazdami", gdzie występuje w parze z Filipem Gurłaczem. W międzyczasie jeszcze Agnieszka Kaczorowska wystąpiła w osobliwym show "Królowa przetrwania", gdzie - delikatnie mówiąc - niespecjalnie dogadywała się z Marianną Schreiber. Bez wątpienia zatem za słynną Bożenką z serialu "Klan" bardzo burzliwy czas. Nic dziwnego zatem, że Agnieszka Kaczorowska chwilami może nie wytrzymywać.

Agnieszka Kaczorowska w osobistym wyznaniu: "Nie jestem robotem"

Aktorka niespodziewanie zdecydowała się na bardzo osobiste wyznanie. Pokazała w nim swoją inną twarz, raczej nieznaną fanom. Mało kto wiedział, że Agnieszka Kaczorowska miewa trudniejsze chwile...

Nie zawsze się uśmiecham. Nie jestem robotem. Też jestem człowiekiem, który czasem upada, czasem jest smutny, zły i przeżywa różne sytuacje…

- zdradziła aktorka w mediach społecznościowych. Dodała jednak, że "zdecydowanie częściej" jest pełna radości. - Dobrze żyje się z naturalną pogodą ducha, nawet gdy dookoła burze i sztormy - podkreśliła z dużą dozą optymizmu. Potem zrobiło się już całkiem przyjemnie. Trenerka w programie "Taniec z Gwiazdami" bardzo się otworzyła.

Na tym słońcu w sercu się koncentruję. I mam w sobie wdzięczność za każdy dzień, za każdą chwilę pełną uśmiechu. Dziękuję za każdego człowieka, który powoduje takie chwile w moim życiu. Dziękuję za pasję, która daje radość i spełnienie. Dziękuję

- wyznała Agnieszka Kaczorowska. To jednak nie wszystko! Gwiazda zdecydowała się posłać uśmiech w świat, co - jak przekonuje - robi "niezmiennie od lat".

Jeśli ktoś dzięki temu też się uśmiechnie, to świat będzie piękniejszy

- dodała.

