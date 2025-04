Właśnie śledzimy losy uczestników 7. edycji "Sanatorium miłości". Na ekranie dzieją się niesamowite rzeczy, które fani programu żywo komentują w sieci. Nic dziwnego, że Telewizja Polska poszła za ciosem i już ogłosiła casting do nowych odcinków. Jak zostać uczestnikiem hitowego programu o miłości?

Piękne i odważne panie oraz panowie, jakich "ze świecą szukać" już mogą zgłaszać się do 8. edycji "Sanatorium miłości". Tymczasem Anna Wojnarowska, uczestniczka aktualnej 7. odsłony programu w wywiadzie dla RMF FM zdecydowała się opowiedzieć, co czeka śmiałków, którzy mają ochotę na telewizyjną przygodę.

Jak dostać się do „Sanatorium miłości”?

Anna Wojnarowska w rozmowie z RMF FM opisała, jak wygląda casting do programu. Proces rekrutacji składa się z kilku etapów i wcale nie jest łatwo przebrnąć przez nie wszystkie. Natomiast, jak twierdzi uczestniczka programu, jest bardzo miło!

Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza w internecie. Kolejnym etapem jest przesłanie zdjęć oraz krótkiego filmiku, w którym kandydaci opowiadają o sobie. Filmik i zdjęcia nie oddają w pełni osobowości człowieka, dlatego konieczna jest również osobista rozmowa w Warszawie.

Psycholog i badania lekarskie

Następnym, bardzo istotnym punktem castingowego programu jest rozmowa kandydata do "Sanatorium miłości" z psychologiem. Jej celem jest ocena "gotowości emocjonalnej" kandydatów do udziału w programie. Pretendenci do grona sanatoryjnych gwiazd muszą również przejść badania lekarskie. Tu chodzi o to, aby ich udział w show TVP był bezpieczny.

Na podobnych zasadach odbywają się inne castingi do telewizyjnych reality shows. Jak widzimy w "Sanatorium miłości" uczestnicy muszą wykazać się niemałą odpornością w sytuacjach z pogranicza sportu i rekreacji.

Kto ma szanse na udział w "Sanatorium miłości"?

Anna Wojnarowska twierdzi, że casting był dla niej sympatycznym doświadczeniem.

Musiałam pojawić się na castingu, to był chyba początek lipca. Bardzo przyjemne spotkanie z miłymi paniami. Świetna atmosfera, bezstresowa. Trzeba być sobą, pokazać siebie tak jakby się rozmawiało z przyjaciółką.

Formularz zgłoszeniowy do 8. edycji „Sanatorium miłości” dostępny jest na oficjalnej stronie programu TVP. Może warto, bo przecież niezależnie od sławy w tym hicie TVP naprawdę można znaleźć miłość, a na pewno przyjaźń!

