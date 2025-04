Tacy to pożyją

Grzegorz Damięcki rozwodzi się po 34 latach małżeństwa

Grzegorz Damięcki (57 l.) urodził się w artystycznej rodzinie. Z aktorstwem związani byli jego dziadek oraz babcia ( Dobiesław i Irena), a w ich ślady poszli synowie pary (Damian i Maciej). Młode pokolenie Damięckich (Grzegorz, Mateusz i Matylda) również kontynuuje aktorskie tradycje rodu. Jedyny syn reżyserki Barbary Borys-Damięckiej i aktora Damiana Damięckiego zadebiutował na scenie w 1991 roku. Dziś rozwija się jako aktor teatralny i filmowy. Popularność przyniosły mu role w serialu "Czas honoru" czy "Belfer".

Od samego początku Grzegorz Damięcki mógł liczyć na wsparcie żony - Dominiki Laskowskiej, która również związana jest z artystycznym światem. Razem z (obecnym jeszcze) mężem pracowała w Teatrze Ateneum. Laskowska jest bowiem cenioną scenografką. Jej scenografia można podziwiać w wielu polskich teatrach oraz w przedstawieniach Teatru Telewizji.

Aktor i scenografka pobrali się w 1991 roku i doczekali się trójki dzieci. Antoni i Aleksandra są już już dorośli, natomiast najmłodsza Janinka ma niespełna osiem lat. Przez lata uchodzili za jeden z najstabilniejszych związków w polskim show-biznesie. Damięccy chronili swoją prywatność i bardzo rzadko pojawiali się razem na branżowych imprezach. Nie pozowali razem do zdjęć i nie udzielali wywiadów.

Rozwód Grzegorza Damięckiego. W tle plotki o romansie

Wydawało się, że ich związkowi nic nie może zagrozić. Dlatego tak wiele osób nie kryło swojego zdziwienia, gdy pod koniec ubiegłego tygodnia w mediach pojawiła się informacja o ich rozstaniu. Do jednego z warszawskich sądów trafił pozew rozwodowy. Osoba z otoczenia pary w rozmowie ze Światem Gwiazd stwierdziła, że ich małżeństwo się wypaliło.

Ich małżeństwo po ponad 30 latach się wypaliło. Dłużej nie chcieli oboje już udawać - mówi tajemniczy informator.

Według najnowszych doniesień Pudelka, papiery rozwodowe do sądu dostarczyła żona aktora.

Informuję, że sprawa została wniesiona przez panią Laskowską Dominikę - poinformowano w sądzie.

Nie wiadomo, jakie są dokładne przyczyny rozpadu małżeństwa Damięckiego i Laskowskiej. Być może cieniem na ich związku rzuciły się plotki o domniemanej zdradzie aktora. Trzy lata temu w mediach pojawiły się doniesienia o romansie Grzegorza Damięckiego z koleżanką po fachu, Magdaleną Schejbal (45 l.). Para miała się do siebie zbliżyć podczas pracy nad spektaklem "Gra w życie". W "Życiu na gorąco" ukazały się zdjęcia ze spotkania aktorów w warszawskiej kawiarni. Paparazzi uwiecznili ich czułe gesty oraz pocałunki, których zdecydowanie sobie nie szczędzili.

Aktorzy w żaden sposób nie odnieśli się do plotek o ich rzekomym romansie. Portal Pudelek próbował skontaktować się z zainteresowanymi. Magdalena Schejbal nie odpowiedziała na pytania, a menadżerka Grzegorza Damięckiego przekazała, że nie zamierza on udzielać komentarza w tej sprawie. Od tamtej pory kilkukrotnie byli widywani w swoim towarzystwie. Według doniesień Świata Gwiazd nadal są razem, ale robią wszystko, by uniknąć zainteresowania mediów.

