Ile dzieci ma Pitbull?

Zgodnie z tym, co wiemy z oficjalnych źródeł, Pitbull ma sześcioro dzieci. Muzyk od zawsze chroni swoją rodzinę i unika publicznego pokazywania swoich dzieci czy ich matek. Jego najstarsza córki Destiny i syn Bryce pochodzą z wcześniejszych związków, ale sam artysta rzadko wypowiada się publicznie o życiu prywatnym. Wiadomo jednak, że jest zaangażowanym ojcem i podkreśla, że rodzina to jego największa siła i motywacja.

TikTokowy mit o 21 dzieciach i 18 kobietach

Internet zawrzał, gdy viralowy filmik opublikowany przez @PatWilliamsComedy zdobył ponad cztery miliony wyświetleń. Na nagraniu komik z powagą informował, że Pitbull ma aż 21 dzieci z 18 różnymi kobietami. Brzmi absurdalnie? Bo właśnie o to chodziło. Filmik był żartem – co autor jasno zaznaczył, dodając hasztag #satire. Problem w tym, że wiele osób... go nie zauważyło.

Plotka rozniosła się błyskawicznie. Internauci zaczęli debatować o domniemanym "haremie Pitbulla", memy pojawiły się jak grzyby po deszczu, a sprawa zrobiła się na tyle głośna, że zareagować musiał… magazyn "Rolling Stone". Dziennikarze skontaktowali się z przedstawicielem artysty, który jednoznacznie zdementował rewelacje:

To całkowicie niedokładne i oczywiście żartobliwe

Mr. Worldwide, tata na swoich warunkach

Choć liczba dzieci Pitbulla nie sięga dwudziestu jeden, to i tak imponuje. Sześcioro to wcale nie mało – zwłaszcza jak na artystę, który przez większość roku żyje w trasie. Co więcej, artysta stara się utrzymać równowagę między życiem zawodowym a ojcostwem. W końcu, jak sam mówił w wywiadach – „dzieci uczą cię pokory i cierpliwości bardziej niż cokolwiek innego”.

Pitbull zagra w tym roku dwa koncerty w Polsce

Artysta już wkrótce znów pojawi się nad Wisłą – i to z rozmachem. 23 i 24 czerwca wystąpi w krakowskiej Tauron Arenie, serwując publiczności największe hity: od "Timber" po "Give Me Everything". Jeśli ktoś chce sprawdzić, jak brzmi Mr. Worldwide na żywo – i czy faktycznie wygląda jak tata szóstki dzieci – to będzie najlepsza okazja. A kto wie… może znowu przywiezie jakiś viral?

Zobacz: Te gwiazdy jasno deklarują, że NIE CHCĄ mieć dzieci