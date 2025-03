Wybrano najlepsze uzdrowisko w Polsce. Według kuracjuszy to hit każdego sezonu

Matura 2025. Tyle kosztują korepetycje przed egzaminami. Ile trzeba zapłacić, by zdać maturę?

Matura 2025. Nauczyciele za darmo przygotują do egzaminu z matematyki. Ogromne zainteresowanie

Autor:

Spis treści

Pitbull koncert Polska 2025

Koncert Pitbulla w Krakowie to wielkie wydarzenie, które odbędzie się 23 czerwca na hali Tauron Arena. Tysiące fanów z całej Polski latami wyczekiwało przyjazdu Mr. Worldwide do Polski i nareszcie marzenia stały się rzeczywistością. Ilość chętnych zaskoczyła organizatorów, więc drugi koncert był wręcz konieczny. Niestety gdy ogłoszono kolejną datę wydarzenia, po chwili zdecydowano się ją odwołać ze względów logistycznych. Na szczęście wszystko wskazuje na to, iż zarówno organizatorom jak i właścicielom obiektu oraz przedstawicielom ekipy Pitbulla udało się dogadać i drugi koncert Pitbulla w Krakowie odbędzie się już 24 czerwca 2025 roku!

Drugi koncert Pitbulla w Polsce

To już oficjalne! Na profilu Pitbulla na Facebooku ukazała się kojąca serca wielu fanom informacja, iż drugi koncert Pitbulla w Krakowie jednak się odbędzie, więc ci, którzy przegrali walkę o bilety na pierwszą datę wydarzenia, będą mieli kolejną szansę. Pitbull wystąpi w Krakowie dwa dni z rzędu - 23 i 24 czerwca 2025 roku i bez wątpienia będzie to wielka impreza, która zapisze się na kartach historii.

POLSKO! Przygotujcie się na drugą rundę, wracamy! Bilety w sprzedaży dziś o 12:00 czasu lokalnego. Nie możemy się doczekać, aby was zobaczyć i spędzić czas naszego życia dallleeee - napisał Pitbull w mediach społecznościowych.

Pitbull drugi koncert w Polsce 2025. Bilety w sprzedaży

Drugi koncert Pitbulla odbędzie się 24 czerwca 2025 roku na Tauron Arenie w Krakowie. Bilety w sprzedaży będą dostępne od 5 marca od godziny 12:00. Co z ceną wejściówek? Wszystko okaże się po godzinie 12, lecz najprawdopodobniej ceny biletów na koncert Pitbulla będą takie same, jak w przypadku pierwszej tury.

General Admission (miejsca stojące) - 499 złotych

Miejsca siedzące - od 199 do 599 złotych

Aisle Side (miejsce przy przejściu) - od 255 do 655 złotych

Oficjalny bilet Platinum - od 494 do 2070,50 złotych.

Kolejki pod TAURON Areną, gdzie działa punkt obsługi uchodźców Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd