i Autor: Shutterstock; AP Photo/Wilfredo Lee, File

Nadchodzi koncert roku!

Pitbull w Polsce 2025 - bilety na Party After Dark za chwilę w sprzedaży!

To już oficjalne! Światowej sławy artysta znany z takich hitów jak "Timber" czy "I Know You Want Me" wystąpi w Polsce w 2025 roku. Koncert Pitbulla w Krakowie to wielkie wydarzenie, na które nie brakuje chętnych. Kiedy rusza sprzedaż biletów oraz kiedy konkretnie odbędzie się Party After Dark Tour?