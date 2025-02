Legendarny zespół po 10 latach wraca do Warszawy. Ceny biletów zwalają z nóg

Koncert AC/DC w Warszawie. Ceny biletów szokują. Za najtańszy trzeba zapłacić aż 750 złotych

Po raz pierwszy zagrali w Polsce w 1991 roku na festiwalu Monsters of Rock w Chorzowie. Potem wrócili dopiero w 2010 na lotnisko Bemowo, a w 2015 ponownie rozgrzali Stadion Narodowy. Teraz, po kolejnej dekadzie, AC/DC znów zawita do Warszawy! Koncert odbędzie się 4 lipca 2025 roku, a w roli supportu wystąpi amerykańska grupa The Pretty Reckless.

Bilety trafiły do sprzedaży 7 lutego 2025 roku i dostępne są na stronie organizatora – Live Nation Polska. Jednak ceny mogą wprawić w osłupienie nawet największych fanów. Wejściówki na miejsca siedzące kosztują od 750 do 805 zł, bilety na płytę stadionu to wydatek 805 zł, a za tzw. oficjalne bilety Platinum trzeba zapłacić aż 1999 zł. Co więcej, powyższe kwoty nie obejmują pakietów VIP ani usług hotelowych.

Mimo wysokich cen zainteresowanie koncertem jest ogromne. Nie ma się co dziwić – AC/DC to jeden z najbardziej kultowych zespołów w historii rocka, a ich koncerty to prawdziwa petarda energetyczna. Fani z pewnością liczą na klasyczne hity, takie jak Thunderstruck, Back in Black czy Highway to Hell, ale nie zabraknie też utworów z ostatniego albumu Power Up, który miał premierę w 2020 roku.

Czy bilety rozejdą się jak świeże bułeczki? Patrząc na historię występów AC/DC w Polsce, można być tego niemal pewnym. Kto chce usłyszeć Angusa Younga i spółkę na żywo, powinien się pospieszyć – taka okazja może się długo nie powtórzyć!

