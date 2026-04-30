94-letnia Sława Przybylska zapowiada koniec kariery. Wyjaśniła, dlaczego nie zrobiła tego wcześniej

Sława Przybylska zaistniała na estradzie w latach 50. i bardzo szybko zyskała ogólnopolską rozpoznawalność. Wszystko za sprawą kultowej piosenki "Pamiętasz, była jesień" do filmu "Pożegnania" z 1958 roku. Po blisko siedmiu dekadach nieprzerwanej kariery zawodowej artystka zapowiada, że zbliża się czas ostatecznego zejścia ze sceny.

Sława Przybylska wciąż zachwyca. Legenda polskiej muzyki ma 94 lata

Urodzona w 1931 roku piosenkarka nie rozstaje się z muzyką. Jak mówi, nie wyobraża sobie braku piosenek w codziennym życiu i choć w listopadzie ubiegłego roku skończyła 94 lata, konsekwentnie pracuje nad nowymi projektami i koncertuje. W jej bogatej dyskografii znajduje się kilkanaście albumów, a najnowszy z nich nosi tytuł "Pieśni poetów żydowskich". Z muzycznym dziedzictwem polskich Żydów jest zresztą związana niemal od początku swojej kariery.

Piosenkarka planuje koniec kariery muzycznej. Wytłumaczyła to Kayah

Ostatnio legendarna artystka zaskoczyła szczerym wyznaniem dotyczącym zakończenia kariery estradowej. W jednym z podcastów Sława Przybylska wyznała w rozmowie z młodszą koleżanką po fachu - Kayah, że do końca bieżącego roku planuje zaprzestać koncertowania.

"Ja zdaję się, już ten rok, chyba do grudnia... Ja już nie będę występować. Tak po prostu czuję, że trzeba już to zakończyć" - powiedziała wprost.

Artystka ma nowe plany. Przybylska zdradziła, w czym "zaistnieje"

Choć Kayah przypomniała 94-latce, że już w 2001 roku mówiła o przejściu na muzyczną emeryturę, wykonawczyni wielu ponadczasowych hitów wyjaśniła, dlaczego tego nie zrobiła. Choć faktycznie już lata temu wspominała o końcu kariery, to nie potrafiła rozstać się z piosenką. Teraz ma jednak nowe plany, które zamierza wcielić w życie. Sława Przybylska chce się skupić na pisaniu, w tym na również zapowiadanej przez lata biografii.

"Ale teraz zaistnieję poezją. Tylko będę właśnie pisać i będzie może wreszcie ta książka o mnie" - zdradziła.

