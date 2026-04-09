Sława Przybylska została zwyzywana po koncercie TVP. Sprawa trafiła do prokuratury!

Sława Przybylska skończyła 94 lata, a nadal jest obecna na scenie

Sława Przybylska w listopadzie ubiegłego roku skończyła 94 lata. Legenda polskiej muzyki zadebiutowała w 1956 roku, a a od tamtej pory niemal nie schodzi ze sceny. Ogromną popularność przyniósł jej utwór "Pamiętasz, była jesień", który stał się jednym z największych przebojów w historii polskiej piosenki i do dziś pozostaje jej wizytówką.

Mimo upływu lat Sława Przybylska pozostała aktywna artystycznie, koncertując i nagrywając kolejne utwory, a jej dorobek obejmuje dziesiątki albumów i setki piosenek. 94-letnia piosenkarka szykuje się do wydania kolejnego albumu, który ma ukazać się w tym roku. Pod koniec marca wystąpiła podczas benefisu Mieczysława Fogga. W tym roku mija 125 lat od urodzin legendarnego artysty.

Koncert "Cafe Fogg" został wyemitowany na antenie TVP w Wielkanoc. Sława Przybylska pojawiła się na scenie w eleganckiej czarnej sukni i zaśpiewała utwór "Tango Notturno". Nagranie z koncertu trafiło do sieci m.in. na oficjalny fanpage artystki. Pod filmikiem pojawiło się wiele komentarzy od zachwyconych fanów.

Sława Przybylska zaatakowana w sieci. Sprawa trafiła do prokuratury

Jednak jeden z internautów postanowił zaatakować Przybylską, a na piosenkarkę wylał się hejt. Jej menadżer zareagował od razu! Na stronie ukazało się oświadczenie.

Ostatnio na profilu Sławy Przybylskiej na Facebooku pojawił się obraźliwy komentarz, który narusza nie tylko jej godność, ale i zasady poszanowania w społeczności. Komentarz ten zawierał obraźliwe i dyskryminujące słowa, których nie akceptujemy. W odpowiedzi na te nieodpowiednie słowa podjęliśmy działania prawne, aby bronić dobrego imienia Sławy - przekazał Kris Rydzelewski.

Jak się okazuje, menadżer łożył do prokuratury oficjalne zawiadomienie.

Zjawisko mowy nienawiści, które niestety wciąż występuje, jest poważnym problemem, który wymaga naszej wspólnej reakcji. W polskim prawie istnieją przepisy, które chronią przed takim zachowaniem i nie zamierzamy tego ignorować - podano w oświadczeniu.

To działanie spotkało się z entuzjastyczną reakcją internautów. Z kolei Kris Rydzelewski w rozmowie z Plejadą stwierdził, że ma to być nauczka dla osób siejących mowę nienawiści.

