77-letnia Majewska w prześwitach, 94-letnia Przybylska tym razem nie w mini. Gwiazd było więcej!

Aga Kwiatkowska
2026-03-25 10:01

Benefis Mieczysława Fogga, wielkiego artysty, który urodził się blisko 125 lat temu, przyciągnął mnóstwo gwiazd. Pojawili się Andrzej Piaseczny, Piotr Pręgowski czy Alicja Szemplińska, ale inna Alicja - Majewska oraz jej starsza koleżanka Sława Przybylska skradły show. Panie są doświadczonymi piosenkarkami, więc na scenie zaprezentowały się niczym rasowe diwy. Zobaczcie sami!

Gwiazdy na benefisie Fogga. Mnóstwo znanych twarzy

Mieczysław Fogg zmarł w 1990 roku, a urodził się 30 maja 1901 r., więc już niebawem przypadnie rocznica urodzin tego wielkiego artysty (który, swoją drogą, miał ciekawe życie prywatne). Z okazji 125-lecia Fogga TVP zorganizowała wyjątkowy benefis. Kogo na nim nie było?! Pojawili się Ralph Kaminski, Piotr Pręgowski (który niedawno walczył o możliwość pokazania się na Eurowizji i paradował w kąpielówkach, a na potrzeby benefisu zupełnie zmienił wizerunek), był elegancki jak zawsze Andrzej Piaseczny, pokazali się też Mikołaj Roznerski (w stroju retro) czy wspaniały Marian Opania.

Panowie postawili na szykowne stroje w klimacie epoki, w której żył i tworzył niezapomniany Fogg, a że jego młodość przypadła na lata 20. i 30. zeszłego wieku, to i ubrania występujących artystów miały charakter inspirowany dawnymi czasami. Nie brakowało kamizelek, garniturowych spodni i kaszkietów. 

A jak zaprezentowały się panie?

Majewska i Przybylska skradły show

Anna Maria Jopek wystąpiła w obszernym, luźnych, szarym garniturze i dobrze wpasowała się w klimat wydarzenia. Jeszcze lepiej o stylizację i detale zadbała Alicja Szemplińska, nasza eurowizyjna reprezentantka, która postawiła na spodnie i dwurzędową marynarkę w prążki, a całość uzupełniła białą koszulą i krawatem. Męski strój doskonale podkreślał urodę gwiazdy.

Jednak oczy wszystkich wędrowały ku innej Alicji - Majewskiej. 77-latka wyglądała przepięknie w długiej, czerwonej sukni z oryginalnymi rękawami i prześwitami. Towarzyszył jej Włodzimierz Korcz.

Na scenie nie zabrakło także Sławy Przybylskiej. Piosenkarka, choć ma 94 lata, wciąż występuje. Tym razem Przybylska zaprezentowała się w czarnej kreacji, która sięgała aż do ziemi i była ozdobiona koronkami. Gwiazda uwielbia nosić mini, ale teraz wybrała coś bardziej eleganckiego.

Jak wam się podoba? ZOBACZCIE zdjęcia gwiazd, które wspólnie oddały cześć Foggowi.

