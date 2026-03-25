Gwiazdy na benefisie Fogga. Mnóstwo znanych twarzy

Mieczysław Fogg zmarł w 1990 roku, a urodził się 30 maja 1901 r., więc już niebawem przypadnie rocznica urodzin tego wielkiego artysty (który, swoją drogą, miał ciekawe życie prywatne). Z okazji 125-lecia Fogga TVP zorganizowała wyjątkowy benefis. Kogo na nim nie było?! Pojawili się Ralph Kaminski, Piotr Pręgowski (który niedawno walczył o możliwość pokazania się na Eurowizji i paradował w kąpielówkach, a na potrzeby benefisu zupełnie zmienił wizerunek), był elegancki jak zawsze Andrzej Piaseczny, pokazali się też Mikołaj Roznerski (w stroju retro) czy wspaniały Marian Opania.

Panowie postawili na szykowne stroje w klimacie epoki, w której żył i tworzył niezapomniany Fogg, a że jego młodość przypadła na lata 20. i 30. zeszłego wieku, to i ubrania występujących artystów miały charakter inspirowany dawnymi czasami. Nie brakowało kamizelek, garniturowych spodni i kaszkietów.

A jak zaprezentowały się panie?

Zobacz także: Sława Przybylska ma 94 lata, narobiła szumu sukienką. Tylko spójrzcie!

Majewska i Przybylska skradły show

Anna Maria Jopek wystąpiła w obszernym, luźnych, szarym garniturze i dobrze wpasowała się w klimat wydarzenia. Jeszcze lepiej o stylizację i detale zadbała Alicja Szemplińska, nasza eurowizyjna reprezentantka, która postawiła na spodnie i dwurzędową marynarkę w prążki, a całość uzupełniła białą koszulą i krawatem. Męski strój doskonale podkreślał urodę gwiazdy.

Jednak oczy wszystkich wędrowały ku innej Alicji - Majewskiej. 77-latka wyglądała przepięknie w długiej, czerwonej sukni z oryginalnymi rękawami i prześwitami. Towarzyszył jej Włodzimierz Korcz.

Na scenie nie zabrakło także Sławy Przybylskiej. Piosenkarka, choć ma 94 lata, wciąż występuje. Tym razem Przybylska zaprezentowała się w czarnej kreacji, która sięgała aż do ziemi i była ozdobiona koronkami. Gwiazda uwielbia nosić mini, ale teraz wybrała coś bardziej eleganckiego.

Jak wam się podoba? ZOBACZCIE zdjęcia gwiazd, które wspólnie oddały cześć Foggowi.

Zobacz także: "The Voice Senior": Alicja Majewska wymownie o współczesnych przebojach. "Nie chciałabym być złośliwa". Wbiła szpilę!

Zobacz więcej zdjęć. Co Joanna Przetakiewicz zrobiła sobie z twarzą? "Jestem spuchnięta". Zobaczcie jej nowe i starsze zdjęcia!

Sława Przybylska ma 92 lata i wciąż nosi mini. Tak wygląda na najnowszych zdjęciach!

39