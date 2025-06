Mieczysław Fogg był niezapomnianym artystą. Jego głos, repertuar i sceniczną kulturę podziwiano przez dekady. Od "Tanga milonga" po "Pierwszy siwy włos", jego utwory wpisały się w muzyczne dziedzictwo Polski. Ale za kulisami wielkiej kariery toczyło się ciche życie, o którym przez lata wiedzieli tylko najbliżsi. Miłość, lojalność i trudne wybory – to również część jego historii.

Zobacz też: Niewiarygodne, co znalazło się na grobie Mieczysława Fogga. Takie rzeczy przed 1 listopada

Mieczysław Fogg żył na dwa domy

Urodził się jako Mieczysław Fogiel w 1901 roku. Jego talent wokalny został zauważony przypadkiem – śpiewał w kościele, gdy usłyszał go aktor Ludwik Sempoliński. To on przekonał młodego Fogga, by szkolił swój głos. Początkowo występował przy okazji ślubów czy pogrzebów, ale wkrótce trafił do kabaretu "Qui Pro Quo".

Występował zarówno w kraju, jak i za granicą. Gdy w końcu zaczął solową karierę, nie było już odwrotu – jego popularność rosła błyskawicznie. W ciągu sześćdziesięciu lat pracy artystycznej zagrał ponad 16 tysięcy koncertów i nagrał setki utworów.

W życiu prywatnym przez długi czas uchodził za oddanego męża i ojca. W 1925 roku ożenił się z Ireną, z którą miał syna. Irena przez lata wspierała karierę męża, archiwizując jego recenzje, zdjęcia i występy. Jednak w latach 50. w życiu Fogga pojawiła się inna kobieta – młodsza o ponad 20 lat menedżerka Zofia Szynagiel, która pracowała w szczecińskiej Estradzie. Ich relacja szybko przerodziła się w coś więcej niż tylko zawodowy kontakt.

Zobacz też: Mieczysław Fogg przez ćwierć wieku zdradzał żonę i ukrywał kochankę. "Nam do głowy nie przyszło"

Fogg nie zostawił jednak żony. Wybrał nietypowe rozwiązanie: przez lata dzielił czas między dwa domy – jedną część miesiąca spędzał z Ireną, drugą z Zofią. Choć był to sekret utrzymywany w tajemnicy, wiedział o nim jego siostrzeniec. Tajemnica wyszła na jaw dopiero w dramatycznych okolicznościach – gdy artysta zasłabł po koncercie i sądził, że zbliża się jego koniec.

Po śmierci Ireny, która ostatnie lata życia spędziła w zamkniętym ośrodku leczniczym, Fogg postanowił zalegalizować związek z Zofią. Wzięli ślub w 1986 roku. Niestety, wspólnego życia nie było już wiele – artysta zmarł w 1990 roku.

Zofia, choć była jego partnerką przez 30 lat, nie została ujęta w testamencie. Pomimo tego, nigdy nie mówiła o nim złego słowa. Po pogrzebie wyjechała z Polski, a jej życie zakończyło się w 2007 roku w Szwecji.

Zobacz też: Mieczysław Fogg przez ćwierć wieku zdradzał żonę i ukrywał kochankę. "Nam do głowy nie przyszło"

Obejrzyj w naszej galerii zdjęcia Mieczysława Fogga

Sonda Znałaś/eś piosenki Mieczysława Fogga? Tak Nie