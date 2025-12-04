Pluszowy miś z czarną wstążką strzeże grobu Nikodema Mareckiego. Piękny pogrzeb 11-letniego aktora

Wypadek i śmierć Nikodema Mareckiego

Nikodem Marecki zginął w wypadku w Szczepanowicach. Drogowy dramat rozegrał się 27 listopada w godzinach popołudniowych. Z ustaleń policji wynika, że chłopiec wybiegł z autobusu szkolnego i został potrącony przez kierowcę dostawczego mercedesa. Mężczyzna nie przekroczył prędkości, był trzeźwy. Z opinii Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wynika, że bezpośrednią przyczyną śmierci Nikodema było masywne pęknięcie lewego płata wątroby. Internauci podkreślają, że to dramat nie tylko rodziny chłopca, ale również kierowcy. Wszystkie okoliczności tragicznego w skutkach zdarzenia wyjaśni prokuratura.

Przejmujący pogrzeb 11-letniego aktora. Miś strzeże grobu

Rodzina, koleżanki i koledzy ze szkoły, rodzice uczniów, nauczyciele - wszyscy chcieli towarzyszyć Nikosiowi w ostatniej drodze. - On się oddał Matce Boskiej - mówił ksiądz, który odprawiał mszę żałobną w kościele parafialnym w Niedźwiedziu. Duchowny wspominał również o śnie, którego doświadczyła mama 11-latka.

- Zobaczyła w nim Nikosia ubranego w piękne, złote szaty. Trzymał dwie skrzynie i powiedział, że musi coś z nich zabrać – a potem poprosił, aby przekazać jego rodzicom, by nie rozpaczali. Że wszystko jest tak, jak powinno - mówił ksiądz podczas pogrzebu.

Na cmentarzu żałobnicy usłyszeli piękny wiersz, odczytany przez członka rodziny. Następnie grób Nikodema Mareckiego utonął w kwiatach. Na zdjęciach widać pluszowego misia. Czarna wstążka wygląda jak jego włosy. Pluszak z pewnością będzie strzegł miejsca pochówku małego aktora. Zdjęcie uśmiechniętego Nikosia wyciska ostatnie łzy. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.