Pluszowy miś z czarną wstążką strzeże grobu Nikodema Mareckiego. Piękny pogrzeb 11-letniego aktora

Przemysław Gluma
Adrian Teliszewski
Konsultacja: eitor
2025-12-04 5:15

Pogrzeb 11-letniego Nikodema Mareckiego w Niedźwiedziu odbył się w środę (3 grudnia 2025 r.). Przedwczesna śmierć młodego aktora poruszyła nie tylko lokalną społeczność. W pięknych słowach żegnały go m.in. koleżanki z planu i reżyser. Grób chłopczyka utonął w kwiatach. Pojawił się też piękny, pluszowy miś.

Wypadek i śmierć Nikodema Mareckiego

Nikodem Marecki zginął w wypadku w Szczepanowicach. Drogowy dramat rozegrał się 27 listopada w godzinach popołudniowych. Z ustaleń policji wynika, że chłopiec wybiegł z autobusu szkolnego i został potrącony przez kierowcę dostawczego mercedesa. Mężczyzna nie przekroczył prędkości, był trzeźwy. Z opinii Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wynika, że bezpośrednią przyczyną śmierci Nikodema było masywne pęknięcie lewego płata wątroby. Internauci podkreślają, że to dramat nie tylko rodziny chłopca, ale również kierowcy. Wszystkie okoliczności tragicznego w skutkach zdarzenia wyjaśni prokuratura.

Czytaj więcej o sprawie: Nikoś zginął na oczach kolegów. Morze łez po śmierci 11-latka. "Pogodny, wesoły chłopiec"

Pogrzeb 11-letniego aktora. Nikodem Marecki spoczął w białej trumnie. Żegnały go tłumy
Przejmujący pogrzeb 11-letniego aktora. Miś strzeże grobu

Rodzina, koleżanki i koledzy ze szkoły, rodzice uczniów, nauczyciele - wszyscy chcieli towarzyszyć Nikosiowi w ostatniej drodze. - On się oddał Matce Boskiej - mówił ksiądz, który odprawiał mszę żałobną w kościele parafialnym w Niedźwiedziu. Duchowny wspominał również o śnie, którego doświadczyła mama 11-latka.

- Zobaczyła w nim Nikosia ubranego w piękne, złote szaty. Trzymał dwie skrzynie i powiedział, że musi coś z nich zabrać – a potem poprosił, aby przekazać jego rodzicom, by nie rozpaczali. Że wszystko jest tak, jak powinno - mówił ksiądz podczas pogrzebu.

Na cmentarzu żałobnicy usłyszeli piękny wiersz, odczytany przez członka rodziny. Następnie grób Nikodema Mareckiego utonął w kwiatach. Na zdjęciach widać pluszowego misia. Czarna wstążka wygląda jak jego włosy. Pluszak z pewnością będzie strzegł miejsca pochówku małego aktora. Zdjęcie uśmiechniętego Nikosia wyciska ostatnie łzy. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

POGRZEB DZIECKA
WYPADEK MAŁOPOLSKA