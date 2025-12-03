PILNE. Zderzenie tramwajów w Krakowie! Katastrofa na torach, 34 poszkodowanych!

Duży wypadek w Krakowie przy Bieńczyckiej! 34 rannych po zderzeniu tramwajów

Dramatyczne wieści z Krakowa. Doszło tam dziś, 3 grudnia do poważnego wypadku komunikacyjnego. Około godziny 18. na ulicy Bieńczyckiej w Krakowie doszło do zderzenia dwóch tramwajów. Jak informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, wypadek wydarzył się na odcinku w kierunku Ronda Kocmyrzowskiego. Na miejscu pracują wszystkie służby. Najciężej ranny ma być motorniczy tramwaju linii nr 5 – jego stan określany jest jako bardzo poważny. Według rzecznika małopolskiej straży pożarnej kpt. Huberta Ciepłego strażacy używali narzędzi hydraulicznych, aby go wydobyć z pojazdu. 34 pasażerów doznało obrażeń, ale są one niegroźne.

Znaczne utrudnienia w ruchu tramwajów i samochodów, zmiany w kursowaniu tramwajów

MPK podało, że w związku ze zdarzeniem kilka linii tramwajowych zostało skierowanych na trasy objazdowe. Chodzi o linie: 1, 5, 9, 14 i 52. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami oraz zmianami w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w tej części miasta. Przyczyna wypadku na razie jest nieznana. Służby prowadzą działania na miejscu, a okoliczności wypadku będą wyjaśniane. W akcji uczestniczyło siedem zastępów straży pożarnej i siedem karetek pogotowia. Zorganizowano komunikację zastępczą. Czekamy na dalsze doniesienia.

