Papież Franciszek zaplanował swój pogrzeb! "Potwierdzili mi, że wszystko jest gotowe…

Papież Franciszek wyznał, że przygotował już swój pogrzeb i grób. "Potwierdzili mi, że wszystko jest gotowe"

Papież Franciszek 17 grudnia tego roku skończy 88 lat. Gorszy stan zdrowia Ojca Świętego w ostatnich miesiącach był przedmiotem licznych doniesień z Watykanu. Podawano, że Franciszek ma ostre zapalenie oskrzeli, nie pojawiał się w oknie na modlitwę Anioł Pański, od tygodni ma problemy z odczytywaniem kazań przed wiernymi. Nie pojawił się nawet na Drodze Krzyżowej podczas Wielkanocy. Nie mówi się o tym, by cierpiał na jakieś konkretne poważniejsze dolegliwości, jednak postanowił zawczasu przygotować się do odejścia z tego świata i mówi o tym otwarcie. Teraz wyznał, że przygotował już ze szczegółami własny pogrzeb. Ujawnił to w książkowym wywiadzie "Następca". Papież Franciszek powiedział też, gdzie dokładnie będzie pochowany. "Potwierdzili mi, że wszystko jest gotowe" - wyjawił Ojciec Święty.

Papież zrewolucjonizuje papieskie pochówki. Ma być krócej i prościej

Papież Franciszek powiedział, że zamierza odejść od pewnej odwiecznej tradycji, zgodnie z którą chowany był jeszcze Benedykt XVI. Mianowicie podczas pogrzebu ciało nie będzie wystawione na katafalku, tylko w trumnie. "Rozmawiałem z ceremoniarzem i wyeliminowaliśmy to i wiele innych rzeczy" - stwierdził Franciszek, wyrażając opinię, że dotychczasowe obrzędy papieskich pochówków były "przeciążone". Skrócił też czas czuwania przy ciele do jednego dnia, teraz są to dwa dni. Ponownie potwierdził, to, co wyjawił już pod koniec zeszłego roku - zostanie pochowany w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. Teraz wyjawił jeszcze więcej.

Grób papieża za figurą Królowej Pokoju. "Tam jest pokój, w którym przechowywane są kandelabry. To jest to miejsce"

Miejsce spoczynku Franciszka znajdzie się w pomieszczeniu za figurą Królowej Pokoju. "Tam jest pokój, w którym przechowywane są kandelabry. To jest to miejsce" - rzekł papież. Grób Franciszka będzie znajdował się w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie, ponieważ szczególną cześć Ojciec Święty oddaje znajdującej się tam ikonie Matki Bożej Salus Populi Romani. "Kiedy przychodzi starość i ograniczenia, trzeba się przygotować" - powiedział papież, cytowany w grudniu przez autorkę wywiadu dla meksykańskiej telewizji, watykanistkę Valentinę Alazraki.

