Szok! Papież Franciszek ma już swój grób! "Trzeba się przygotować"

Papież Franciszek ujawnił, że już przygotował swój grób. Chce spocząć blisko ulubionego obrazu Matki Boskiej w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie

Papież Franciszek w niedzielę, 17 grudnia skończy 87 lat. Gorszy stan zdrowia Ojca Świętego ostatnio był przedmiotem licznych doniesień z Watykanu. Podawano, że Franciszek ma ostre zapalenie oskrzeli, nie pojawiał się w oknie na modlitwę Anioł Pański. Parę dni temu samopoczucie papieża poprawiło się i wrócił do swoich zwykłych zwyczajów. Tym bardziej może zaskoczyć jego wyznanie, które niespodziewanie poczynił w wywiadzie dla meksykańskiej telewizji, że już... naszykował swój przyszły grób. Wiadomo, gdzie chce zostać pochowany papież Franciszek. Grób papieża Franciszka będzie znajdował się w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie, ponieważ szczególną cześć Ojciec Święty oddaje znajdującej się tam ikonie Matki Bożej Salus Populi Romani. "Kiedy przychodzi starość i ograniczenia, trzeba się przygotować" - powiedział papież, cytowany przez autorkę wywiadu, watykanistkę Valentinę Alazraki. "Dlatego spotkałem się z ceremoniarzem, by uprościć papieskie pogrzeby. Będą o wiele prostsze. Wprowadzę nowy rytuał" - ujawnił Ojciec Święty.

Jaki jest teraz stan zdrowia papieża Franciszka? Najnowsze informacje z Watykanu

Stan zdrowia papieża Franciszka od soboty, 25 listopada niepokoił wiernych. Wtedy poinformowano o "lekkim stanie grypowym" Ojca Świętego, a zaledwie kilka godzin później pojechał on do kliniki Gemelli na badanie. Podczas modlitwy Anioł Pański papież Franciszek nie pojawił się w oknie Pałacu Apostolskiego i ogłosił, że nie ma sił nawet odczytać swoich rozważań z powodu problemów z płucami i kłopotów z oddychaniem. Audiencja generalna odbyła się w Auli Pawła VI, a nie tradycyjnie na placu Świętego Piotra. Franciszek odwołał też wyjazd do Dubaju na konferencję klimatyczną. Watykan informował o stanie zapalnym w płucach nie będącym jednak zapaleniem płuc, sam Franciszek o "ostrym zapaleniu oskrzeli". Potem ponownie zapowiedziano, że tak jak jak przed tygodniem papież odmówi modlitwę Anioł Pański w kaplicy Domu Świętej Marty, gdzie mieszka, by uniknął zaziębienia. Wystąpienie Franciszka było transmitowane na plac Świętego Piotra. 8 grudnia po raz pierwszy od prawie dwóch tygodni papież pojawił się w oknie Pałacu Apostolskiego na placu Świętego Piotra.

📹HIGHLIGHTS | On the Immaculate Conception feast, Pope Francis paid tribute to the Blessed Virgin Mary with a golden rose placed at the feet of the icon of Maria Salus Populi Romani in the Basilica of St. Mary Major. He also attended a special ceremony near the Spanish Steps. pic.twitter.com/X1rRXXP2XB— EWTN News (@EWTNews) December 8, 2023

