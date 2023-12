Papież Franciszek jest poważnie chory? Zabrał głos, wzruszające słowa

Jaki jest dzisiaj stan zdrowia papieża Franciszka? Najnowsze informacje z Watykanu. Choroba nie ustąpiła, smutne słowa papieża

Stan zdrowia papieża Franciszka od soboty, 25 listopada niepokoi wiernych. Wtedy poinformowano o "lekkim stanie grypowym" Ojca Świętego, a zaledwie kilka godzin później pojechał on do kliniki Gemelli na badanie. Podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański papież Franciszek nie pojawił się w oknie Pałacu Apostolskiego i ogłosił, że nie ma sił nawet odczytać swoich rozważań z powodu problemów z płucami i kłopotów z oddychaniem. Ostatnia audiencja generalna odbyła się w Auli Pawła VI, a nie tradycyjnie na placu Świętego Piotra. Franciszek odwołał też wyjazd do Dubaju na konferencję klimatyczną. Watykan informował o stanie zapalnym w płucach nie będącym jednak zapaleniem płuc, sam Franciszek o "ostrym zapaleniu oskrzeli". Potem ponownie zapowiedziano, że tak jak jak przed tygodniem papież odmówi modlitwę Anioł Pański w kaplicy Domu Świętej Marty, gdzie mieszka, by uniknął zaziębienia. Wystąpienie Franciszka będzie transmitowane na plac Świętego Piotra. Jakie są najnowsze doniesienia na temat stanu zdrowia papieża?

"Także dzisiaj nie będę mógł wszystkiego przeczytać. Mój stan zdrowia poprawia się, ale jeszcze głos mi na to nie pozwala"

W ostatnią niedzielę papież ponownie nie pojawił się z powodu choroby w oknie Pałacu Apostolskiego, ale przy pomocy transmisji zwrócił się do wiernych z Domu świętej Marty, gdzie mieszka. Niestety, papież znów nie odczytał rozważań i tekstu końcowego. Skomentował ten fakt, mówiąc, że ma jeszcze problemy z mówienie i głosem: "Drodzy bracia i siostry, dzień dobry; także dzisiaj nie będę mógł wszystkiego przeczytać. Mój stan zdrowia poprawia się, ale jeszcze głos mi na to nie pozwala". Wypowiedział się poprzez lektora, m.in. pozdrawiając Polaków. "Pełni nadziei rozpoczęliśmy Adwent. Żarliwie błagajmy Księcia Pokoju, aby przyniósł pociechę naszym zranionym sercom, a także narodom doświadczanym przez wojny i wszelkiego rodzaju kryzysy, abyśmy mogli wieść życie godne i spokojne" - głosi najnowsze przesłanie papieża.

A week after Pope Francis’ delicate state of health led him to cancel his agenda partially, not to pronounce the Angelus on Sunday, November 26, and not go to Dubai, today he himself explained his state of health.Read here ⤵ https://t.co/Mlcch5p6j2— ZenitEnglish (@zenitenglish) December 4, 2023

